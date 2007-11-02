تخت های بیمارستانی در خراسان جنوبی دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند دکتر مراد هاشمزهی عصر امروز در بازدید خبرنگاران از پروژه احداث بیمارستان 24 تختخوابی شهرستان سربیشه افزود: در حال حاضر از محل اعتبارات سفر اول هیئت دولت به خراسان جنوبی سه بیمارستان 24 تخت خوابی در این استان در حال ساخت می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص بیمارستان 24 تختخوابی شهرستان سربیشه اظهار داشت: این بیمارستان در بخش های درمانگاه و رادیولوژی، اطاق عمل و بستری و رستوران احداث خواهد شد.

هاشمزهی از بهره برداری این بیمارستان تا اواخر سال 87 خبر داد و خاطرنشان کرد: از محل سفر ریاست جمهوری به استان بالغ بر دو میلیارد تومان برای احداث این بیمارستان تخصیص یافته است که تاکنون بیش از یک میلیارد ریال آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب تنها دو پزشک در سطح این استان فعالیت داشته است یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر 90 پزشک عمومی در مراکز بهداشتی و درمانگاهی استان مشغول فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از وجود بیش از 700 روستا در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: 120 روستای استان در سال جاری تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی می باشند.

وی پراکندگی جمعیت روستایی را از مهم ترین عوامل تحت پوشش نبودن سایر روستاهای استان عنوان نمود و افزود: یک پزشک در هر مرکز درمانی به صورت سیار روستاهای کوچک را پوشش می دهند.