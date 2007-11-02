دوم مهر روز حماسه ملی نامگذاری شود/ بولینگر تعادل روانی نداشت

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: سفر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک به منظور سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دانشگاه کلمبیا و آنچه در جریان این سفر رخ داد، بازتاب های مختلفی در رسانه های داخلی و خارجی داشت.

این سفر که دستاوردهای ارزنده ای نیز برای دیپلماسی ایران اسلامی داشت، هنوز از موضوعات مطرح در محافل سیاسی دنیاست . در همین راستا جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور سخن از تولید مستندی درباره "حضور پیروزمندانه و مقتدرانه دکتر احمدی نژاد" و یاران او در سرزمین بازها و کبوترها به میان آورد.

از نکات جالبی که در پی سفرهای دیپلماتیک مورد توجه تحلیل گران و حتی آحاد جامعه قرار می گیرد، حاشیه های سفرها و بیان خاطرات است و کسانی بهتر می توانند در این عرصه روایت گر رخدادها باشند که در متن تحولات قرار دارند؛ یکی از همراهان دکتر احمدی نژاد در سفر به آمریکا، سردار بهمن کارگر رئیس سابق سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی بود که به نمایندگی از فرماندهی ناجا و به منظور رسیدگی به مشکلات جوانان ایرانی به ویژه در حوزه نظام وظیفه، عازم نیویورک شد.

این عضو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که اینک ریاست دفتر فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرگزاری مهر، جزئیات سفر هیئت دیپلماتیک ایرانی به ریاست دکتر احمدی نژاد به نیویورک را تشریح کرد و گفت که این هیئت، پس از ورود به فرودگاه "جان اف کندی" نیویورک، تحت تدابیر شدید امنیتی به منطقه منهتن وارد و در طبقه ششم هتل اینتر کنتینانتال که از پیش در نظر گرفته شده بود، مستقر شد.



همسویی ایرانیان مقیم آمریکا با دیدگاه های هسته ای رئیس جمهور

سردار کارگر با اشاره به سفر 13 ساعته هوایی از تهران تا نیویورک، اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد با توجه به حکم دائم السفر بودن خود، از ابتدای این مسافرت روزه بود و همان شب در مراسم افطاری ایرانیان در هتل هیلتون شرکت کرد و مراسم بسیار با شکوهی برگزار شد.

"در مراسم مذکور بین هزار و پانصد تا دو هزار نفر شرکت داشتند و با وجود آنکه خانم های حاضر در سالن اجباری در رعایت حجاب اسلامی نداشتند، بیشتر آنها از پوشش کامل برخوردار بودند؛ سخنرانی رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم آمریکا، تشویق مستمر حاضران را در پی داشت و هنگامی که دکتر احمدی نژاد درباره مسئله هسته ای ایران سخن گفت، هموطنان ما نظرات او را تائید می کردند".

عضو هیئت همراه رئیس جمهور در سفر به نیویورک ادامه داد: دکتر احمدی نژاد در پایان مراسم با تک تک حاضران در جلسه گفتگو کرد و با آنها عکس یادگاری گرفت و صف طویلی برای این کار تشکیل شده بود و از نکات جالب توجه، صبر و بردباری رئیس جمهور بود که با صرف 3 ساعت زمان با هموطنان خود در آن سوی مرزها گفتگو و تبادل نظر کرد.

سردار کارگر در بخش دیگر گفتگوی خود با مهر، در خصوص حضور رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا و سخنرانی در دانشگاه مذکور، توضیح داد: ساعت 13 و 30 دقیقه روز دوم سفر، دکتر احمدی نژاد به درخواست مسئولان دانشگاه کلمبیا برای سخنرانی در این مرکز علمی به آنجا عزیمت کرد.

وی افزود: با توجه به جوسازی هایی که از روز نخست ورود به آمریکا در رادیو و تلویزیون و مطبوعات آمریکایی به راه افتاده بود، جمعیت بی شماری در محل دانشگاه کلمبیا جمع شده و در انتظار سخنرانی دکتر احمدی نژاد بودند و حتی طیفی از مخالفان ما (متشکل از منافقین و صهیونیست ها) در محل سخنرانی رئیس جمهور کشورمان تجمع کردند که در میان آنها یکی از مقامات بلند پایه اسرائیلی حضور داشت و فعالانه در جهت مسموم کردن فضا علیه جمهوری اسلامی تلاش می کرد.

"آنچه از شواهد و قرائن به دست می آمد، نشان می داد بولینگر رئیس دانشگاه کلمبیا از سوی سیاست مداران آمریکایی تحت فشار قرار دارد و احتمالا متنی که او پیش از سخنرانی دکتر احمدی نژاد قرائت کرد، از سوی سازمان سیا یا وزارت خارجه آن کشور تنظیم شده بود و حتی بر اساس برنامه ریزی قبلی محل سخنرانی دکتر احمدی نژاد به گونه ای طراحی شده بود که فضا را سیاه و تاریک نشان دهد تا در ارتباط منتخب ملت ایران با دانشجویان دانشگاه کلمبیا اختلال ایجاد شود اما محیط دانشگاه به طرز عجیبی به نفع رئیس جمهوری کشورمان تغییر کرد و کار از دست سردمداران کاخ سفید خارج شد".



بولینگر تعادل روانی نداشت

رئیس سابق سازمان وظیفه عمومی و همراه دکتر احمدی نژاد در سفر به نیویورک، ادامه داد: هنگامی که رئیس دانشگاه کلمبیا آن حرف های زننده و توهین آمیز را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای احمدی نژاد بیان می کرد، تعادل روانی نداشت و صرفا تلاش می کرد به فرمان اربابان خود، با حالت تهاجمی با رئیس جمهوری کشورمان برخورد کند اما دکتر احمدی نژاد، با صبر و حوصله و متانت، حرف های بولینگر را شنید و با آرامش و بسیار مودبانه و مستدل به اظهارات او پاسخ داد.

"دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، ضمن تببین دقیق و همه جانبه مواضع جمهوری اسلامی ایران به ذکر جمله ای احساسی با این مضمون که اقدام بولینگر رسم میهمان نوازی نبود و ایرانیان با کسی که دعوت می کنند، چنین برخوردی انجام نمی دهند، اثر عجیبی در حاضران و بینندگان شبکه های تلویزیونی دنیا به ویژه مردم آمریکا گذاشت که در روزهای بعد نیز، این رویه او نقل محافل بود".

سردار کارگر افزود: در زمان حضور دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، برخی همراهان او معتقد بودند رئیس جمهوری باید در واکنش به رفتار اهانت آمیز رئیس این دانشگاه، محل سخنرانی را ترک کند ولی او ضمن خودداری از این کار، دیدگاه های خود را به طور ماهرانه و با بیانی جذاب مطرح کرد که البته بعدا متوجه شدیم که نقشه آمریکایی ها این بود رئیس جمهور را مجبور به ترک دانشگاه کلمبیا کنند تا حرف های او به گوش جهانیان نرسد اما این توطئه با درایت رئیس جمهور نقش بر آب و نتیجه عکس خواست آنها شد و سیاست مداران آمریکایی بار دیگر در تبلیغات گسترده و منفی علیه نظام جمهوری اسلامی شکست خوردند.

او با اشاره به 500 میلیون بیننده سخنرانی دکتر احمدی نژاد در سراسر دنیا، اظهار داشت: در پی پخش مستقیم سخنرانی رئیس جمهوری کشورمان در سراسر دنیا و مشاهده رفتار متین و هوشمندانه او در برابر تحرکات دست نشاندگان صهیونیست ها توسط مردم جهان سبب سکوت گسترده رسانه های آمریکایی تا غروب آن روز شد و صاحبان بنگاه های سخن پراکنی توان پرداختن به این مسئله را نداشتند.

عضو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، خاطر نشان می کند "هنگامی که هیئت همراه رئیس جمهور، با مردم آمریکا درباره سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا سخن می گفتند، بیشر آنها اعلام می کردند که برنامه سخنرانی نماینده ملت ایران را در دانشگاه مذکور شاهد و نسبت به رفتار و اظهارات بولینگر معترض بودند و تاکید می کردند که رئیس دانشگاه از روی حماقت صحبت کرده و با بی ادبی و بی نزاکتی آبروی کشورشان را بره است".

"آمریکایی ها احمدی نژاد را به عنوان انسانی جذاب که حرف های جالب برای جهانیان دارد، می شناسند و موج نا رضایتی آنها نسبت به رفتار رئیس دانشگاه کلمبیا تا آنجا پیش رفت که جان بولتون سخنگوی کاخ سفید مجبور شد اعلام کند سردمداران آمریکا در موضوع دانشگاه کلمبیا شکست خورده اند و احمدی نژاد پیروز این میدان بوده است".

حوصله و طاقت احمدی نژاد برای شنیدن سخنرانی بوش



رئیس دفتر فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر، در خصوص سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، اظهار داشت: روز سوم مهر، مجمع عمومی سازمان ملل با حضور بیش از یکصد رئیس جمهوری، نخست وزیر و معاون رئیس جمهوری گشایش یافت و آقای احمدی نژاد را برای حضور در این جلسه، منوچهر متکی وزیر امور خارجه و سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور و غلامحسین الهام سخنگوی دولت همراهی می کردند.

سردار کارگر ادامه می دهد: از نکات جالب توجه اجلاس مذکور، حضور هیئت ایرانی در سالن در زمان سخنرانی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بود اما بعد از ظهر همان روز که نوبت سخنرانی رئیس جمهور ایران رسید، رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراه او سالن را ترک کردند که این موضوع نیز مردم آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: مردم آمریکا همواره از خود سئوال می کردند که چطور رئیس جمهور ایران طاقت و حوصله شنیدن سخنان بوش را داشت اما آمریکایی ها طاقت و حوصله استماع نظرات دکتر احمدی نژاد را نداشتند و این کار آنقدر برای آنها دشوار بود که سالن را ترک کردند.

"از دیگر موضوعاتی که جلسات تشکیل شده در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل را تحت تاثیر قرار داده بود، اتفاقات مربوط به دانشگاه کلمبیا بود که همه روسای جمهور و مقاماتی که با هئیت ایرانی دیدار می کردند، از این واقعه و پیروزی رئیس جمهور ایران اسلامی سخن می گفتند و در حقیقت، در سفر نیویورک، هر کاری که آمریکایی ها انجام دادند، به ضرر آنها تمام شد و هر چه به وقوع پیوست، خلاف انتظارات و تصورات سردمداران کاخ سفید بود".

این عضو شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، در خصوص تشکیل جلسه با حضور اندیشمندان آمریکایی و اصحاب رسانه در هتل اینتر کنتینانتال در آخرین ساعات روز سوم مهر، گفت که در نشست مذکور، افرادی چون گریسی مشاور امنیتی کارتر و از اندیشمندان قدرتمند آمریکا، هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای روابط ایران و آمریکا، پروفسور حمید مولانا و کریستین امانپور نیز حضور داشتند.

سردار کارگر اضافه کرد: جلسه دکتر احمدی نژاد با اندیشمندان و اصحاب رسانه های آمریکا حدود 2 ساعت طول کشید و ابتدای جلسه، حاضران به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در ادامه جلسه، دکتر احمدی نژاد با اشاره به تک تک مباحث مطرح شده در سخنرانی حضار، مطالبی را بیان کرد اما نکته جالب توجه، انتقاد و عذرخواهی همه شرکت کنندگان آمریکایی جلسه از برخورد زشت و قبیح رئیس دانشگاه کلمبیا و هیئت حاکمه آمریکا با هیئت ایرانی بود و در یک کلام می توان گفت که در این جلسه عظمت نظام جمهوری اسلامی و تدبیر دولتمردان ما بر همگان آشکار شد.



توصیه رهبر معظم انقلاب به حرکت عالمانه ، عاقلانه و عازمانه

او خاطر نشان کرد: شب پیش از سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به آمریکا، افطاری خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم که ایشان فرمایشاتی در جمع مسئولان عالی نظام داشتند که هنگام حضور در نیویورک، به گونه ای در ذهن ما تداعی شد که گویی حضرت آیت الله خامنه ای سال ها در آنجا زندگی کرده اند.

"رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام مطالبی درباره ناکامی لیبرال دموکراسی بیان فرمودند و به مسئولان و فعالان سیاسی تاکید کردند که "3 عین" وجود دارد که اگر رعایت شوند، انسان در کارها موفق می شود که یکی از آنها عالمانه و دیگری عاقلانه و سومین آنها عازمانه حرکت کردن است که بنده در جریان سفر به نیویورک، شخصا این موضوع را لمس کردم و در آمریکا بر خمینی کبیر و شهیدان را حق و ملت بزرگ ایران درود فرستادم و اکنون با یقین اعلام می کنم جمهوری اسلامی تا کنون راه درستی رفته و با لطف خدا و تدابیر مسئولان نظام و رهبری داهیانه و پیامبر گونه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری به موفقیت های غیر قابل انکاری در سطح دنیا دست یافته ایم".

عضو هیئت ایرانی همراه دکتر احمدی نژاد در سفر به نیویورک، خاطر نشان کرد که در این سفر، به این باور قلبی رسیده است که انقلاب اسلامی ضمن این که به نقاط دیگر دنیا صادر شده، ایران اسلامی را در حد اعلای اقتدار قرار داده که همه مسئولان و آحاد ملت باید در جهت حفظ این دستاورد بزرگ و الهی تلاش خود را به کار گیرند.

سردار کارگر در ادامه با تاکید بر این که در جریان همراهی رئیس جمهور در چند سفر کاری با شخصیت و خصوصیات اخلاقی دکتر احمدی نژاد آشنا شده است، رئیس جمهور را فردی کم خوراک، کم خواب، کم حرف اما در عین حال پر تلاش و پر کار و پر انرژی و برخوردار از روحیه بسیجی و شجاعت معرفی کرد.

او تصریح کرد: سعه صدر و تحمل بالا، موقعیت شناسی و استفاده از همه فرصت ها به منظور پیشبرد اهداف عالیه نظام اسلامی از خصوصیات بارز دکتر احمدی نژاد است و جالب است که بدانید رئیس جمهور کشورمان برای پیشبرد و عملی شدن اهداف اگر لازم باشد، راسا با پایین ترین رده های اداری و اجرایی تماس برقرار می کند تا کارها به نتیجه برسد.



عیدی 5 دلاری احمدی نژاد

رئیس سابق سازمان وظیفه عمومی با ذکر این نکته که رئیس جمهور در جریان سفر به نیویورک، هم تصمیم گیرنده بود و هم به طور قاطع امور را پیگیری می کرد، گفت: دکتر احمدی نژاد در طول سفر به همراهان خود (اعضای رسمی هیئت، مهمانداران و خبرنگاران و محافظان) عنایت داشت و در هنگام بازگشت، به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) به آنها "5 دلار" عیدی داد و قبل از رسیدن به فرودگاه مهرآباد نیز، با همسفران عکس یادگاری انداخت و در فضایی صمیمانه به گفتگو نشست.

سردار کارگر خاطر نشان کرد "رئیس جمهور به امور معنوی نیز توجه ویژه دارد و انسانی دائم الوضوست و از نوافل نیز غفلت نمی کند و حتی در طول سفر، نماز شب او ترک نمی شود؛ دکتر احمدی نژاد در طول سفرها به دیدن اماکن تفریحی و گردشگری نمی رود و حتی جهت خرید سوغات اقدام نمی کند و همه وقت خود را صرف کار می کند ولی با این وجود، تاکنون از گرفتن حق ماموریت خود برای همه سفرهایی که انجام داده، پرهیز کرده است.



سال اتحاد و انسجام ملی در ونزوئلا

او با یادآوری این نکته که رئیس جمهور و همراهان او پس از سفر به نیویورک، پنجم مهر ماه گذشته به ونزوئلا و بولیوی سفر کردند، اظهار داشت: آمریکایی ها تلاش کردند اقدامات نا کام خود در نیویورک را در جریان سفر دکتر احمدی نژاد به بولیوی و ونزوئلا ادامه دهند اما موفق نشدند از فضایی که ایجاد کرده بودند، بهره برداری کنند و استقبال و عشق و علاقه مردم کشورهای مذکور نسبت به رئیس جمهور کشورمان بیش از حد تصور آنها بود.

"از نکات جالب توجه که در جریان سفر به ونزوئلا نظر همراهان رئیس جمهوری اسلامی ایران را به خود جلب کرد، این بود که هوگو چاوز رئیس جمهور آن کشور در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، امسال را "سال اتحاد و انسجام ملی" نامگذاری کرده است".

سردار بهمن کارگر در پایان گفتگوی خود با مهر، تاکید کرد در جریان سفر دکتر احمدی نژاد و همراهان او به نیویورک، نور امام و شهدا در آمریکا کاملا مشهود بود و این سفر را باید حماسه ای بزرگ برای ملت ایران دانست و به اعتقاد بنده مناسب است که روز دوم مهر ماه (زمان انجام سفر) را به نام روز حماسه ملی یا هر عنوان با مسمای دیگری نامید و همه ساله آن را گرامی داشت.