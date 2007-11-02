دوچرخه سواران غرب کشور در بروجرد رکاب زدند

مسئول اداره تربیت‌بدنی بروجرد در حاشیه برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد گفت: شرکت‌کنندگان در رده سنی بزرگسالان و در قالب شش تیم از استانهای همدان، کرمانشاه، مرکزی و لرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

منصور فرهودی اضافه کرد: دوچرخه‌سواران شرکت کنندگان در این مسابقه، مسافت یک کیلومتری میدان ولیعصر(عج) تا میدان تختی شهر بروجرد را در 10 دور متوالی رکاب زدند.

وی تصریح کرد: در این رقابتها "احمد قمری" و "رضا حسینی" از استان مرکزی و "حامد صیفی‌کار" از استان کرمانشاه به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.