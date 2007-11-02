ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی بیرجند پنج برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کورش محمودیه ظهر امروز در بازدید از پروژه تاسیسات ذخیره سازی صد میلیون لیتری بیرجند با اشاره به اینکه کلنگ شروع عملیات اجرایی این پروژه در سالگرد سفر اول هیئت دولت به زمین زده شده است افزود: در حال حاضر و در آستانه سفر دوم دولت این پروژه بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: طی 45 سال گذشته تنها یک تاسیسات ذخیره سازی 18 میلیون لیتری در استان وجود داشته است که هیچ تلاشی برای افزایش آن نشده بود و با عنایت دولت نهم و مصوب شدن این پروژه مشکل ذخیره سازی استان رفع می شود.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر خراسان جنوبی فاقد گاز طبیعی است افزود: نیاز به فرآورده های سوختی در استان به شدت احساس می شود که با بهره برداری از این پروژه مشکل ذخیره سازی فرآورده های نفتی این استان حل خواهد شد.

محمودیه اعتبار تخصیص یافته به این پروژه را 18 میلیارد ریال عنوان نمود و یادآور شد: فاز اول این پروژه با مساحت 25 هزار متر مربع تا پایان سال 87 به بهره برداری می رسد.