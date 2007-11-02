تاکنون سایت های اطلاع رسانی ایران را رصد نکرده ام

"میگل چاپ من" مدیرکل شبکه بی بی سی در حاشیه چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا - اقیانویسه (ای بی یو) در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت و فضای اطلاع رسانی ایران، اظهار داشت: اظهارنظر در خصوص فضای اطلاع رسانی در ایران یک مسئله ملی است که نظر دادن در خصوص آن تنها بر عهده ایرانیان است و من نمی توانم در این خصوص قضاوت کنم.

وی تاکید کرد: ایرانیان باید راجع به این فضا و نیز نحوه اطلاع رسانی اظهار نظر کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سایت فارسی زبان بی بی سی دارای اطلاعات خوبی است گفت: متاسفانه با فیلتر شدن این سایت مردم ایران نمی توانند از اخبار روز اطلاع داشته باشند.

"چاپ من" در خصوص آخرین فعالیت های بی بی سی به راه اندازی به یک شبکه فارسی زبان اشاره نمود و گفت: در حال حاضر شاهد برخی از تحولات (به عنوان مثال خروج برخی از خبرنگاران در این شبکه) هستیم که نباید آن را به عنوان موضوعی بسیار مهم تلقی نمود زیرا یکی از سیاست های ما تغییر و تحولات است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ایران در چهل و چهارمین اجلاس دوره (ای بی یو) میزبان کشورهای آسیا و اقیانوسیه شده است، گفت: این موضوع باعث می شود تا سایر کشورهای از نزدیک به ایران آمده و با چشم خود ملاحظه کنند که ایران به سمت و سوی چه وقایعی نزدیک می شود.