کشته شدن یک نظامی لهستانی / بازداشت یک عضو برجسته القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "الکساندر سیگلو" وزیر دفاع لهستان امروز از کشته شدن یک نظامی لهستانی و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار بمب دست ساز در استان الدیوانیه عراق خبر داد.



به گفته وی، حال یکی از نظامیان مجروح وخیم است.

لهستان از هم پیمانان نزدیک آمریکا در عراق به شمار می رود.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات نظامیان لهستان در عراق از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به 22 نفر رسیده است.

در حال حاضر 900 نظامی لهستانی در جنوب شرق عراق در نزدیکی دیوانیه، مستقر هستند.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای از کشته شدن 10 عضو شبکه القاعده در عراق خبر داد.

این عناصر تروریستی در حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا به شهرک سلمان باک واقع در جنوب بغداد، کشته شدند..

نیروهای آمریکایی همچنین در این حمله، سه فرد مسلح را بازداشت کردند.

نیروهای آمریکایی در یک عملیات جداگانه نیز یکی از عناصر تروریستی شبکه القاعده را در شهرک الشرقاط واقع در استان صلاح الدین بازداشت کردند که به گفته مسئولان ارتش آمریکا،این فرد، مسئول ارتباطات میان اعضای شبکه القاعده است.