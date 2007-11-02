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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

/مقدماتی نوجوانان آسیا/

تیم فوتبال نوجوانان ژاپن به مرحله نهایی صعود کرد

تیم فوتبال نوجوانان ژاپن به مرحله نهایی صعود کرد

تیم فوتبال نوجوانان ژاپن با برتری پرگل برابر هنگ گنگ، دوازدهمین تیم راه یافته به رقابت های نهایی قهرمانی نوجوانان آسیا نام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا، شب گذشته 5 دیدار از گروه C وF برگزار شد که با پیروزی تیم های ژاپن، عراق، هند، عربستان و لائوس همراه بود.

برپایه این گزارش، در گروه C این رقابت ها، تیم عربستان با پیروزی 5 بر صفر برابر سریلانکا، با 9 امتیاز به صدرنشینی خود دراین گروه ادامه داد.

در دیگر دیدار این گروه هم عراق با 11 گل از سد بوتان گذشت تا با 7 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به هند، به رده دوم صعود کند. هند هم برابر لبنان با 3 گل به پیروزی دست یافت تا دراین گروه همچنان رقابت بین تیم های عربستان، عراق و هندوستان برای صعود به مرحله بعد ادامه داشته باشد.

ادامه بازی های این گروه که روزچهارم نوامبر(یکشنبه 13/8/86) برگزارمی شود، به شرح زیر است:
* عراق - سریلانکا
* لبنان - بوتان
* عربستان - هند

همچنین درگروه F هم تیم ژاپن با 7 گل از سد هنگ کنگ گذشت تا با 12 امتیاز از 4 دیدار گذشته به عنوان نخستین تیم این گروه به مرحله نهایی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا راه یابد.

در دیگر دیدار این گروه لائوس با 2 گل از سد ویتنام گذشت اما با 3 امتیاز و پس از اندونزی 6 امتیازی در رده سوم جدول رده بندی این گروه قرار گرفت.

ادامه بازی های این گروه که روز پنجم نوامبر(دوشنبه 14/8/86) برگزار می شود، به شرح زیر است:
* اندونزی - ویتنام
* لائوس - کامبوج

پیش از این تیم های نوجوانان سوریه و یمن از گروه A، ایران و بحرین از گروه B، ازبکستان و تاجیکستان از گروه D، چین و سنگاپور از گروه E، کره شمالی و استرالیا از گروه G و کره جنوبی از گروه H به مرحله نهایی رقابت های مقدماتی نوجوانان آسیا صعود کرده بودند که با اضافه شدن ژاپن جمع تیم های راه یافته به این رقابت ها به 12 تیم رسید.

کد مطلب 579524

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