تیم فوتبال نوجوانان ژاپن به مرحله نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا، شب گذشته 5 دیدار از گروه C وF برگزار شد که با پیروزی تیم های ژاپن، عراق، هند، عربستان و لائوس همراه بود.

برپایه این گزارش، در گروه C این رقابت ها، تیم عربستان با پیروزی 5 بر صفر برابر سریلانکا، با 9 امتیاز به صدرنشینی خود دراین گروه ادامه داد.

در دیگر دیدار این گروه هم عراق با 11 گل از سد بوتان گذشت تا با 7 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به هند، به رده دوم صعود کند. هند هم برابر لبنان با 3 گل به پیروزی دست یافت تا دراین گروه همچنان رقابت بین تیم های عربستان، عراق و هندوستان برای صعود به مرحله بعد ادامه داشته باشد.

ادامه بازی های این گروه که روزچهارم نوامبر(یکشنبه 13/8/86) برگزارمی شود، به شرح زیر است:

* عراق - سریلانکا

* لبنان - بوتان

* عربستان - هند

همچنین درگروه F هم تیم ژاپن با 7 گل از سد هنگ کنگ گذشت تا با 12 امتیاز از 4 دیدار گذشته به عنوان نخستین تیم این گروه به مرحله نهایی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا راه یابد.

در دیگر دیدار این گروه لائوس با 2 گل از سد ویتنام گذشت اما با 3 امتیاز و پس از اندونزی 6 امتیازی در رده سوم جدول رده بندی این گروه قرار گرفت.

ادامه بازی های این گروه که روز پنجم نوامبر(دوشنبه 14/8/86) برگزار می شود، به شرح زیر است:

* اندونزی - ویتنام

* لائوس - کامبوج

پیش از این تیم های نوجوانان سوریه و یمن از گروه A، ایران و بحرین از گروه B، ازبکستان و تاجیکستان از گروه D، چین و سنگاپور از گروه E، کره شمالی و استرالیا از گروه G و کره جنوبی از گروه H به مرحله نهایی رقابت های مقدماتی نوجوانان آسیا صعود کرده بودند که با اضافه شدن ژاپن جمع تیم های راه یافته به این رقابت ها به 12 تیم رسید.