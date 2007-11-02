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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۱

هیل :

تحریمهای سازمان ملل متحد علیه کره شمالی ادامه خواهد داشت

تحریمهای سازمان ملل متحد علیه کره شمالی ادامه خواهد داشت

نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای کره شمالی امروز با ابراز امیدواری درباره خلع سلاح این کشور در سال آینده میلادی، بر ادامه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه پیونگ یانگ تا آن زمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کریستوفر هیل" که در کره جنوبی و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت : قرار است روند تعطیلی کامل تاسیسات هسته‌ ای کره شمالی و نیروگاه ‌های تولید پلوتونیوم این کشور تحت توافقنامه‌ 13 فوریه ظرف چند روز آینده آغاز شود.

هیل در ادامه تصریح کرد : تا زمانی که خلع سلاح کره شمالی تایید و اثبات نشود؛ تحریمهای سازمان ملل متحد علیه این کشور پا برجا خواهد بود.

مذاکره کننده‌ ارشد آمریکا در گروه شش جانبه، همچنین درباره‌ موضوع ربوده شدن چند شهروند ژاپنی در دهه‌ 70 و 80 توسط کره‌ شمالی گفت : از کره‌ شمالی می‌خواهیم که به این موضوع نیز توجه کند و اطمینان دهد که این اقدام دیگر تکرار نمی شود؛ کره‌ شمالی اگر نتواند روابط خود را با توکیو بهبود ببخشد؛ آینده‌  خوبی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: مذاکره کنندگان ارشد هسته ای کره‌ جنوبی و شمالی قرار است درساعات پایانی  امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

مذاکره میان "چون یونگ و"و مذاکره کننده‌ ارشد هسته‌ ای کره‌ جنوبی و "کای گوان" مذاکره ‌کننده‌ ارشد کره‌ شمالی در پکن برگزار خواهد شد.

در همین حال، "سون مین سون" وزیرامور خارجه‌ کره‌ جنوبی گفت: دو طرف در این دیدار درباره‌ مراحل خلع سلاح هسته‌ ای کره‌ شمالی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

 

کد مطلب 579526

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