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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

کلمن بارکس و سماع در همایش مولوی دانشگاه میشیگان

کلمن بارکس و سماع در همایش مولوی دانشگاه میشیگان

همایش یک روزه مولوی با عنوان "تجلیل از رومی در قرن 21" فردا صبح در دانشگاه میشیگان آمریکا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه میشیگان، در این کنفرانس شعر و اندیشه مولانا جلال الدین و ارتباط آن با درک امروزی از فرهنگ اسلامی بررسی خواهد شد.

این همایش که با حضور مترجمان اشعار مولوی مانند کلمن بارکس و اساتید ادبیات فارسی دانشگاه میشیگان برگزار خواهد شد، با خواندن شعر معروف "بازآ بازآ هر آنکه هستی بازآ" شروع می شود.

کنفرانس سپس با سخنرانی "فاطمه کشاورز کارا مصطفی" - استاد ترکیه ای زبان فارسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه میشیگان - ادامه می یابد. در ادامه نیز کلمن بارکس به خواندن اشعاری از مولانا خواهد پرداخت.

از دیگر برنامه های این همایش اجرای سماع و موسیقی سنتی صوفیانه است.

کد مطلب 579530

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