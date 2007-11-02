کلمن بارکس و سماع در همایش مولوی دانشگاه میشیگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه میشیگان، در این کنفرانس شعر و اندیشه مولانا جلال الدین و ارتباط آن با درک امروزی از فرهنگ اسلامی بررسی خواهد شد.

این همایش که با حضور مترجمان اشعار مولوی مانند کلمن بارکس و اساتید ادبیات فارسی دانشگاه میشیگان برگزار خواهد شد، با خواندن شعر معروف "بازآ بازآ هر آنکه هستی بازآ" شروع می شود.

کنفرانس سپس با سخنرانی "فاطمه کشاورز کارا مصطفی" - استاد ترکیه ای زبان فارسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه میشیگان - ادامه می یابد. در ادامه نیز کلمن بارکس به خواندن اشعاری از مولانا خواهد پرداخت.

از دیگر برنامه های این همایش اجرای سماع و موسیقی سنتی صوفیانه است.