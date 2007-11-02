" آگاه" چهارمین مدال طلای ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دسته 94 کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا دقایقی پیش در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی قصر امان به اتمام رسید که طی آن مهدی آگاه وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم کشورمان توانست با مهار وزنه های 146 و 190 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دوضرب و مجموع 336 کیلوگرم چهارمین طلای کاروان وزنه برداری کشورمان را بر گردن آویزد.

برپایه این گزارش، آگاه در حرکت یک ضرب پس از پاتور از پاکستان به مدال نقره دست یافت اما در حرکت دو ضرب و مجموع مدال طلا را از آن خود کرد.

پس از آگاه، عثمان امجد پاتور از پاکستان نیز با مجموع 323 کیلوگرم نایب قهرمان شد و ساراوت ناچاروین از تایلند نیز با مجموع 313 کیلوگرم برسکوی سوم ایستاد.

نتایج این پیکارها درحرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع به شرح زیر است:

مقام اول:

مهدی آگاه از ایران- یکضرب: 146 کیلوگرم، دو ضرب : 190 کیلوگرم، مجموع 336 کیلوگرم

مقام دوم:

عثمان امجد پاتور از پاکستان- یکضرب: 147 کیلوگرم، دو ضرب : 176 کیلوگرم، مجموع 323 کیلوگرم

مقام سوم:

ساراوت ناچاروین از تایلند- یکضرب: 135 کیلوگرم، دو ضرب: 178 کیلوگرم، مجموع 313 کیلوگرم