جلسه قطبی با کاشانی / بازگشت زرینه به کادر پزشکی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که یک ساعت به طول انجامید، سرمربی پرسپولیس در خصوص شرایط تیم و برنامه های آتی خود با حبیب کاشانی تبادل نظر کرد و برنامه های ویژه خود برای بازیهای باقیمانده تا نیم فصل اول را ارائه داد. نتایج این جلسه مثبت بود و برنامه های افشین قطبی مورد تائید مدیر عامل پرسپولیس قرار گرفت.

بازگشت زرینه به کادر پزشکی

دکتر زرینه روز پنجشنبه با حضور در دفتر حبیب کاشانی در خصوص مسائل پیش آمده در هفته گذشته با مدیر عامل پرسپولیس گفتگو کرد و توضیحاتی را ارائه داد. با توضیحات ارائه شده از سوی دکتر زینه و رفع مسائل موجود، مدیرعامل پرسپولیس تصمیم به ادامه همکاری وی با تیم قرمز پوش پایتخت گرفت. دکتر زرینه پس از جلسه با حبیب کاشانی به اردوی تیم پرسپولیس در هتل لاله تهران پیوست.