ایران آماده گسترش همکاری با شانگهای برای تحقق صلح و رفاه در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوودی در سخنرانی خود در این اجلاس گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای گسترش همکاری با تمامی اعضای سازمان همکاری های شانگهای به منظور تحقق صلح، امنیت و رفاه در منطقه اعلام کرده و امید دارد همواره شاهد توفیقات بیشتر این سازمان و کشورهای عضو و همکاری آن در تحقق اهداف مشترک باشد.

وی ادامه داد: با توجه به فضای پیچیده بین المللی، سازمان باید تلاش کند از طریق انسجام، اتحادیه و همکاری بیشتر بین اعضا رویکردی فعال در نگاه به تحولات جهانی داشته باشد و در این میان جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی در تحقق اهداف کلان سازمان فروگذار نخواهد کرد.

داوودی تصریح کرد: دقت بیشتر در تجربه جدید اجلاس سران دریای خزر در تهران نشان می دهد که روحیه همکاری بین کشورهای منطقه بسیار بالاست.

معاون اول رئیس جمهورگفت : رویکرد کشورهای منطقه به بهره برداری از امکانات همدیگر که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته، می تواند نقطه عطفی را در روند همکاری های اعضا ایجاد کند.

وی افزود: ما در اجلاس نخست وزیران و معاونین روسای جمهوری می توانیم با این نگرش به اعضا ، زمینه ها را برای اجلاس سران آینده آماده کنیم تا مبنای یک تحول جهشی در همکاری های منطقه قرار گیرد.

دکتر داوودی با ابراز خشنودی از حضور در این اجلاس مراتب قدردانی خود را از تمهیدات و برنامه ریزی بسیار خوب و میهمان نوا زی کشور میزبان در برگزاری این نشست به رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بر این باورم که نقش ارگان های سازمان و از جمله شورای روسای دولت ها برای کارآمدتر کردن و تقویت سازمان و ایجاد تمهیدات در تحقق اهداف و تعمیق همکاری های تجاری و اقتصادی بین اعضا بسیار مهم و کلیدی است.

وی تصریح کرد: برگزاری هفتمین نشست سران سازمان در شهر بیشکک، نشان داد که سازمان همکاری شانگهای در حال تقویت هر چه بیشتر خود به عنوان یک نیروی کارآمد منطقه و بین المللی است و امیدواریم نتایج این اجلاس نیز همچون نشست های پیشین، ضمن افزایش و تقویت بیش از پیش همکاری بین کشورهای عضو، موجب بسط و تامین ثبات ، امنیت ، آسایش و آرامش ملت های منطقه شود.

داوودی خاطرنشان کرد: ضرورت های کلان منطقه ای، تهدیدات مشترک منطقه ای و فرامنطقه ای و بلاخره ویژگی های هم تکمیلی و لزوم رفع نیازهای متقابل، مهمترین دلایل تشکیل سازمان همکاری شانگهای است.

وی ادامه داد: سازمان از ظرفیت ها و منابع عظیم فراوانی برخوردار است که بهره گیری از آنها می تواند موجب توسعه کشورهای عضو و ایفای نقش موثر و هر چه بیشتر مجموعه سازمان در معادلات منطقه ای و بین المللی شود.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این راستا دارا بودن منابع انرژی و همجواری اعضا و داشتن دیدگاههای مشترک و واقع گرایانه از مهمترین اهرم هایی هستند که در اختیار سازمان همکاری شانگهای قرار دارند و می توانند به عنوان عوامل موثری در همگرایی و پیشبرد اهداف سازمان به شمار روند.

وی افزود: تمایل جمهوری اسلامی ایران به همکاری جدی با سازمان همکاری شانگهای، منبعث از عواملی عینی و واقعی نظیر پیوندهای جغرافیایی - فرهنگی، اقتصادی و تمدنی با کشورهای آسیای مرکزی، همسویی اهداف کلان ایران با اهداف عالی سازمان و وجود ظرفیت ها و توانمندی های متقابلا سودمند بین جمهوری اسلامی ایران با دیگر اعضا است.

وی تصریح کرد: در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت سازمان همکاری شانگهای و کارآمدی بیشتر آن پیشنهاداتی را مطرح کرده که در سخنرانی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران سازمان در بیشکک، منعکس شده است.

دکتر داوودی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو ناظر فعال، ضمن تاکید بر ضرورت تغییر وضعیت و ارتقای سطح عضویت خود در سازمان معتقد است که سازمان همکاری های شانگهای می تواند به عنوان یک وزنه موثر در معادلات قدرت جهانی ظاهر شود و در اصلاح نظم نوین جهانی بر اساس مصالح کشور های منطقه نقش موثری ایفا کند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بهره گیری از توان و ظرفیت های بالای موجود در کشورهای عضو و ارتقای سطح عضویت کشورهای ناظر می تواند در ارتقای سطح همگرایی سیاسی - اقتصادی اعضا موثر باشد.

وی خطر احیای افراط گرایی و جرایم سازمان یافته را از جمله تهدیدات مشترک منطقه ای توصیف کرد و افزود: ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اعضا، برنامه ریزی ساختاری در جهت استفاده از منابع انرژی در کشورهای عضو، تشکیل باشگاه انرژی در سازمان و ایجاد کریدورهای جدید مواصلاتی و ارتباطی میان اعضای سازمان جهت تسهیل زیر ساخت های ارتباطی از مهمترین گامهایی هستند که در عرصه اقتصادی لازم است برداشته شود .

وی همچنین نگاه متکی بر سواستفاده قدرت های فرامنطقه ای به منابع و امکانات راهبردی منطقه و نیز مسئله مواد مخدر و تروریسم را از مهمترین چالش های فراروی اعضا دانست که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاکید داوودی بر گسترش روابط دو جانبه با ازبکستان

بنا بر این گزارش،‌ معاون اول رئیس جمهور همچنین در دیدار با رئیس مجلس عالی ازبکستان با اشاره به مشترکات فراوان تاریخی ، فرهنگی و تمدن دو کشور ایران و ازبکستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در افزایش مناسبات و همکاری ها با ازبکستان در عرصه های گوناگون از جمله نفت و گاز و صنعت محدودیتی ندارد.

داوودی افزود: تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان در توسعه روابط دو کشور موثر خوهد بود.

وی روابط پارلمانی دو کشور را در گسترش همکاری های دو جانبه مهم و تعیین کننده دانست.

دکتر داوودی همچنین خواستار ترسیم افق های جدید و گسترش تر برا همکاری تهران - تاشکند شد.

خلیل اف رئیس مجلس عالی ازبکستان نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع ایران در حمایت از ازبکستان در مجامع بین المللی گفت: گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم از نظر سیاسی و اقتصادی در منطقه برای ازبکستان حایز اهمیت است.

وی با اشاره به مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی در کشور به عنوان پایه محکمی برای گسترش همکاریها اظهار داشت: روابط دو کشور در حال توسعه بوده و این روابط باید به سرعت گسترش یابد.

ایران و قزاقستان محدودیتی برای گسترش روابط ندارند

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان محدودیتی برای گسترش همکاری ها ندارند، گفت: دو کشور سابقه همگونی در مواضع در مجامع بین المللی دارند.

دکتر داوودی در دیدار با کریم موسیم اف نخست وزیر قزاقستان نیز با اشاره به توافقات صورت گرفته در اجلاس کشورهای حاشیه خزر بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات دو جانبه تاکید کرد و گفت: انرژی انتقال نفت و گاز، ایجاد شهرک های صنعتی، کشتیرانی و حمل و نقل، تولید خودرو، احداث نیروگاه و سرمایه گذاری مشترک از جمله زمینه های فراوان برای توسعه همکاری ها و مناسبات تهران - آستانه است.

معاون اول رئیس جمهور آمادگی ایران را برای انتقال تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود به کشورهای همسایه اعلام کرد.

وی ابرازامیدواریکرد که با گسترش روابط دو جانبه، دولت قزاقستان همواره در مسیر رشد و تعامل این کشور گام بردارد.

کریم موسیم اف نخست وزیر قزاقستان نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری موفق اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران و سفر اخیر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران ، گفت: قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بسیار خوبی برای تعمیق روابط دارند که باید به سرعت اجرایی شود.

وی بر تمایل شرکت های قزاقی برای همکاری با بخش خصوصی در ایران را اعلام کرد و اظهار داشت: ترانزیت کالا و انرژی، حمل و نقل و احداث خط آهن از جمله محورهایی است که در مناسبات دو کشور می تواند مورد توافق قرار گیرد.