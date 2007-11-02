دو دستاورد مهم اولمرت در دوران ریاست جمهوری بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هاآرتص" با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : از آنجا که "ایهود اولمرت" بوش را دوستدار اسرائیل می داند، می ‌خواهد تا پیش از پایان دوره ریاست ‌جمهوری "جرج بوش"، به توافقنامه صلح با فلسطین دست یابد.

بر اساس این گزارش، نخست ‌وزیر رژیم اسرائیل در گفتگوهای خود با فرستاده ‌های خارجی و مقامهای صهیونیست، این تصمیم خود را فاش کرده است.

هاآرتص در ادامه به نقل از اولمرت نوشت : اسرائیل در گفتگوهای صلح خود با فلسطینیان در دوره ریاست جمهوری بوش به دو دستاورد مهم دست یافته است، یکی پیامی که جرج بوش در سال 2004میلادی به "آریل شارون"نخست‌ وزیر سابق اسرائیل ابلاغ کرد و در آن تاکید کرد اسرائیل می‌تواند شهرکهای صهیونیست ‌نشین خود را در چارچوب هر توافقنامه صلحی با فلسطینیان حفظ کند و دستاورد دیگر طرح نقشه راه در سال 2003 که بر اساس آن از فلسطینیان خواسته شد، گروه‌های مسلح(مبارز) را منحل کنند.

در ادامه این گزارش به نقل از اولمرت آمده است :"من تلاش زیادی برای دستیابی به توافقنامه صلح در ظرف یک سال آینده انجام می دهم؛ چه بسا دولت بعدی آمریکا به این اصول تا این حد پایبند نباشد.

هاآرتص در پایان نوشت : نخست‌ وزیر اسرائیل با تعیین جدول زمانی برای گفتگوهای صلح به شدت مخالف است و اصرار دارد اجرای توافقنامه صلح در گروی پایبندی فلسطینیان به مسائل امنیتی به موجب طرح نقشه راه باشد.