سارکوزی به واشنگتن می رود

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" برای انجام یک دیدار رسمی دو روزه هفته آینده به آمریکا سفر می‌کند.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه امروز جمعه اعلام کرد: نیکلا سارکوزی سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده برای دیدار رسمی از آمریکا، به این کشور سفر خواهد کرد.

"دیوید مارتینیون" سخنگوی کاخ الیزه هدف از این دیدار را بهبود روابط بین فرانسه و آمریکا که پس از سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی به سردی گراییده است،عنوان کرد.

به گزارش مهر، در سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی، آمریکا درصدد بود که حمایت کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را برای حمله به عراق از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست آورد، اما "ژاک شیراک" رئیس جمهوری وقت فرانسه با این امر به شدت مخالفت کرد و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مجبور شد تا با اعلام جنگ یکجانبه وارد عمل شود.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرد که سارکوزی، درسفر به آمریکا در برابر نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی کرده و پیامی نیز برای مردم آمریکا ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است، سارکوزی در فصل تابستان نیز به آمریکا سفر کرده و در ویلای شخصی بوش، از سوی رئیس جمهوری آمریکا پذیرایی شد.