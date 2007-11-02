عراقی ها با فتنه انگیزان مقابله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شیخ احمد عبدالغفور السامرائی" رئیس اوقاف اهل سنت عراق، امروز در خطبه های نماز جمعه در غرب بغداد اظهار داشت : فتنه هایی که از زمان اشغال عراق در سال 2003 تاکنون، عراق را فرا گرفته بود؛ از کشور رخت بر بسته است.

وی همچنین از تمام طیفها و گروه های عراقی خواست که راه را بر روی عاملان فتنه در عراق مسدود کنند.

وی در ادامه خواستار اتحاد تمام طیفهای ملت عراق اعم از شیعه، سنی، کرد، ترکمان و دیگر قومیتهای عراقی شد.



لازم به ذکر است پس از تشکیل شوراهای بیداری در عراق که هدف از تشکیل آنها ،مبارزه با عناصر تروریستی شبکه القاعده در شهرهای عراقی است؛ خشونتهای طایفه ای در این کشور کاهش پیدا کرده است.

خبر دیگر اینکه،"شیخ احمد صافی" نماینده قانونی آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان امروز در خطبه های نماز جمعه در کربلا به شدت از قاچاق نفت در بنادر بصره انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: امور همواره در دستان ما قرار دارد، بنابراین دولت باید اقدامات قاطعی را برای تعامل با این پرونده ها اتخاذ کند و معتقدم دولت عراق قادر به جلوگیری از سرقت نفت است.



لازم به ذکر است؛ اشغالگران پس از ورود به عراق، برای توجیه ادامه حضور خود،در جهت برهم زدن وحدت و انسجام عراقی ها، گام برداشتند و در این راه با حمایتهای پنهانی از گروه های تکفیری و تروریستی و اقدامات کینه توزانه آنها علیه قشرهای خاصی از مردم عراق، در صدد به راه انداختن فتنه طایفه ای و جنگ مذهبی بودند که با هوشیاری و بیداری علمای شیعه و سنی و شخصیتهای مهم سیاسی عراق این توطئه ناکام ماند.