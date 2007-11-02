تیم ملی هاکی کشورمان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هاکی کشورمان امروز در آخرین دیدار خود در دومین دوره بازیهای سالنی آسیا به دیدار کره جنوبی رفت و با برتری 7 بر صفر مقابل این تیم به عنوان قهرمانی مسابقات هاکی دست یافت.

تیم کشورمان درحالی عنوان قهرمانی مسابقات هاکی بازیهای سالنی آسیا را به دست آورد که پیش از این موفق شده بود تمامی حریفان خود را شکست دهد. این تیم تنها در دیدار مقابل مالزی به نتیجه تساوی 3 بر3 رضایت داد.

تیم ملی هاکی ایران اعزامی به این دوره از رقابت ها را مرتضی احمدی،عارف محمدی، محمد علی ملک احمدی، مسعود بهلولی، مجید خلجی، رضا فتاحی، محمد مهدی ملک احمدی، جعفر فارغی، رضا نوروز زاده، جواد شعبانی، رضا عباسی و یعقوب بهرامی تشکیل می دادند.

این دومین مدال طلای کشورمان در دومین دوره بازیهای سالنی آسیا بود. کاروان کشورمان روز چهارشنبه توسط محمد علیرضایی در رشته شنا موفق به کسب نخستین مدال طلا شده بود.