مقام پنجمی بیداریان و عنوان ششمی تیم 4 در 100 مختلط / جابجایی 5 رکورد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین و آخرین روز از رقابتهای شنای دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا درماکائوعصر امروز با برگزاری فینال رقابتهای 100 متر آزاد و 4 در 100 مختلط تیمی دراستخرمسافت کوتاه مجموعه المپیک ماکائوبرگزار شد که طی آن این نتایج بدست آمد:

* در ماده 100 متر آزاد، محمد بیداریان با ثبت زمان 87/50 ضمن کسب مقام پنجمی این رقابتها، رکورد صبح امروز خود را (44/51) را به میزان 57 صدم ثانیه بهبود بخشید. در این ماده شناگران کشورهای چین (79/49 ثانیه)، قرقیزستان(98/49 ثانیه) و قزاقستان (86/50 ثانیه) مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

* در ماده 4 در 100 مترمختلط تیمی، تیم کشورمان متشکل از (شاهین برادران ، محمدعلیرضایی، حمیدرضا مبرز و محمد بیداریان) علیرغم بهبود رکورد صبح امروز خود به میزان 2 ثانیه و 45 صدم ثانیه به مقام ششمی این رقابتها دست یافتند . در این ماده تیم چین با زمان 85/37/3 دقیقه به مدال طلا دست یافت ، تیم قزاقستان با زمان 31/38/3 دقیقه دوم شد و تیم ماکائو با زمان 94/44/3 دقیقه در جای سوم ایستاد .

به این ترتیب و در پایان دومین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه بازیهای داخل سالن آسیا که با شرکت 25 کشور در 15 ماده برگزار شد ، تیم کشورمان با کسب یک مدال طلا توسط محمد علیرضایی در50 متر قورباغه و جابجایی 15رکورد ملی در مواد مختلف به کار خود پایان داد.

تیم ملی شنای کشورمان ساعت 12 روز یکشنبه 13 آبان ماه از طریق بانکوک وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهد شد.