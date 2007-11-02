براون پیشنهاد هسته ای شورای همکاری خلیج فارس را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : کشورهای متحد آمریکا در حاشیه خلیج ‌فارس روز گذشته (پنجشنبه) گفتند که در حال طراحی یک کنسوسیوم برای تامین اورانیوم غنی شده کافی برای برنامه هسته‌ ای غیرنظامی ایران هستند که به عقیده آنها این اقدام می ‌تواند به عنوان بازدارنده ‌ای برای تولید تسلیحات هسته‌ ای در منطقه محسوب شود.

بر اساس این گزارش، "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان که این طرح را اعلام کرده با "دیوید میلی باند" همتای انگلیسی خود و "گوردن براون" نخست وزیر انگلیس درباره این طرح گفتگو کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است : براون بر این عقیده است که فشار اقتصادی و دیپلماتیک به ایران در حال تاثیرگذاری بر این کشور است، اما علاوه بر آن مایل است اتحادیه اروپا نیز با تشدید تحریمها موافقت کند تا به این ترتیب از اقدام نظامی که برخی مقامهای آمریکایی خواهان آن هستند، جلوگیری شود؛ نخست وزیر انگلیس از اعلام نظر درباره منتفی دانستن اقدام نظامی علیه تهران خودداری کرده است.

لازم به ذکر است، سعود الفیصل در گفتگو با مجله " میدل ایست اکونومیک دایجست" در لندن گفته بود : ما راه حلی پیشنهاد کردیم مبنی بر ایجاد کنسرسیومی برای تمام کشورهایی که از اورانیوم غنی شده در خاورمیانه استفاده می کنند.

وی افزود : این کنسرسیوم اقدام به توزیع اورانیوم غنی سازی شده براساس نیازها خواهد کرد و سوخت مورد نیاز تمام نیروگاه ها، را تامین خواهد کرد و تضمین خواهد داد که این اورانیوم غنی شده هرگز در راه ساخت سلاح هسته ای به کار نخواهد رفت.

در همین رابطه خبر می رسد که نشست 1+5 از ساعاتی پیش با حضور نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، چین و آلمان در لندن آغاز شده است.