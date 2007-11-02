بسترهای لازم در اجرای برنامه های تلویزیونی در ایران فراهم است

"استیو ویلیامز" در حاشیه بازدید مسئولین اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه از اماکن تاریخی در پاسخ به خبرنگار مهر در اصفهان در خصوص سطح و نحوه اطلاع رسانی برنامه ها و سایت های اطلاع رسانی ایران گفت: شیوه اجرایی برنامه تلویزیونهای ایران و بسترهای لازم اجرای این برنامه ها خوب است اما اظهار نظر در خصوص نوع و نحوه اطلاع رسانی این برنامه ها نیاز به فراگیری زبان فارسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: با همین هدف جهت آشنایی بیشتر با برنامه ها و سریالهای ایرانی به دنبال فراگیری زبان فارسی هستم.

ویلیامز در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی گفت: در مرحله اول این این شبکه به مدت هشت ساعت اجرای برنامه خواهد داشت این برنامه از ساعت 5الی 1 برنامه خواهد داشت که پنج ساعت آن خبری است و سه ساعت دیگر را برنامه های هنری، فرهنگی و علمی تشکیل می دهد.