همایش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر در رشت ، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور گفت : جوانان باید انسانهای که تاریخ ساز شدند و در آئینه تاریخ می درخشند الگو بگیرند.

محمدتقی فخریان در این همایش، افزود: بزرگترین مزیت الگوی گیری از بزرگان و تاریخ سازان جامعه تحرک پذیری و پویایی است.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به نشاط و پویایی بیشتر نسل جوان، فراگیری تاریخ به عنوان یک درس بزرگ برای نسل جوان امری لازم است.

فخریان، سردارجنگل ، میرزا کوچک خوان را یک الگوی بسیجی و جهادی دانست و افزود: برای اولین بار در کشور کنگره دانش آموزی توسط دستان با لیاقت خود دانش آموزان برگزارشد.

وی اشاره کرد: برگزاری این گونه مراسم ها و مطالعه زندگی و شرح حال شخصیت های بزرگوارروح تحرک و نشاط در جامعه ایجاد می شود.

فخریان افزود: مزیت دیگر الگوی گیری از شخصیت های بزرگی همچون امام راحل و شهدای گرانقدر تعالی رسالت انسانی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: اتحادیه انجمن های اسلامی یک بستر مناسب فکری و حضورجدی جوانان در عرصه های مختلف جامعه است و عضویت در آن یک فرصت برای نسل جوان است.

استاندار گیلان هم دراین همایش گفت: جوانان آینده سازان جامعه هستند که با پرورش و تربیت درست این قشر جامعه آینده نظام تضمین می شود.

روح اله قهرمانی چابک افزود: شور و نشاط جوانی یک فرصت الهی و جمهوری اسلامی با داشتن نسل جوان به خود می بالد و برای رشد و تعالی آنان تلاش می کند.

وی عنوان کرد: در طول 28 ساله انقلاب اسلامی شاهد دستاوردهای عظیمی در جای جای میهن اسلامی بوده که یکی از این دستاوردها حضور جدی جوانان در صحنه های علمی بین المللی یعنی المپیادهای علمی و ورزشی است.

قهرمانی گفت: ستعدادهای درخشان جوانان ایرانی در دنیا زبان زد عام و خاص است منتها با ید نسل جوان قدرت عنصرارزشمند اراده خود را شناسایی و تقویت کند.

وی اظهار داشت: موفقیت های پی درپی جوانان مومن ومتدین ایران اسلامی خاری برچشم استکبارجهانی است و آنان تمام همت را خود مصروف داشته تا این پتانسیل عظیم را به تهدید تبدیل کنند.

استاندار گیلان، قدرت اراده دوران جوانی را یک موهبت الهی دانست و گفت : عنصر اراده عامل تعالی و رشد نسل جوان است و برای رسیدن به خوشبختی و تعالی جامعه عنصر اراده نقش بسزایی دارد.

رییس اتحادیه انجمن های اسلامی گیلان نیز دراین همایش گفت: با دستان توانمند دانش آموزان عضو اتحادیه تاکنون گام های خوبی در سطح جامعه برداشته شده است.

محبوب روستا، افزود : جمع آوری کمک چهار میلیون تومانی برای حمایت از حزب الله لبنان در جنگ 33 روز با اسرائیل ، دیدار220عضو اتحادیه با مقام معظم رهبری، برگزاری اولین کنگره دانش آموزی سردارجنگل و ارودی پنج روزه به مشهد مقدس را از جمله فعالیت عمده این عزیزان عنوان کرد.

وی ادامه داد: گیلان 405 انجمن اسلامی دانش آموزی در 405مدرسه دارد که نیمه از مدارس استان فاقد انجمن اسلامی است.

در پایان این همایش به تعدادی از دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی هدایایی تقدیم شد.