كتاب عكس ورزشي ايران منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" ، مجموعه 100 عكس راه يافته به بخش نمايشگاهي جشنواره به همراه تعدادي از آثار زنده ياد ابوالقاسم فارسي ، پيشكسوت عكاسي ورزشي ايران در كتابي منتشر و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

گفتني است نخستين جشنواره عكس ورزشي ايران به همت معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني و با همكاري موسسه فرهنگي ، هنري شيد نگاران از 27 لغايت 30 بهمن ماه در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار خواهد شد .