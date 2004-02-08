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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۰۱

كتاب عكس ورزشي ايران منتشر مي شود

كتاب مجموعه عكس هاي ورزشي همزمان با برپايي نخستين جشنواره عكس ورزشي ايران منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار"مهر" ، مجموعه 100 عكس راه يافته به بخش نمايشگاهي جشنواره به همراه تعدادي از آثار زنده ياد ابوالقاسم فارسي ، پيشكسوت عكاسي ورزشي ايران در كتابي منتشر و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت .
گفتني است نخستين جشنواره عكس ورزشي ايران به همت معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني و با همكاري موسسه فرهنگي ، هنري شيد نگاران از 27 لغايت 30 بهمن ماه در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار خواهد شد .

کد مطلب 57957

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