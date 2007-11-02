تکمیل نیروگاه بوشهر زیر نظر آژانس انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،"نیکلای اسپاسکی" معاون رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه(روس اتم) که با روزنامه سوئیسی "تان" گفتگو می کرد، اظهار داشت : اگر تهران ذره‌ ای از شرایط قرارداد منحرف شود؛ ما سریعا همکاری را متوقف می کنیم".

معاون "روس اتم" گفت : ساخت نیروگاه بوشهر بیش از آنچه که برنامه ریزی شده بود، زمان برد، زیرا در ابتدا پروژه روسی نبود و در روند ساخت ما مجبور به سازگار سازی فناوری های روسی با دستگاه های آلمانی شدیم.

وی معتقد است که تمام کارها تا پایان سال جاری تمام خواهند شد.

اسپاسکی درباره عرضه سوخت هسته ‌ای روسیه به ایران گفت : "مسئله فنی است و نه سیاسی و سوخت هسته ای تنها پس از پایان ساخت نیروگاه عرضه می شود".

وی افزود: پیش از عرضه به ایران توسط بازرستن آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی خواهد شد و در ایران تحت کنترل آنان خواهد بود. در صورتی که تخلفی در نگهداری و یا استفاده از سوخت سر زند، بلافاصله به روسیه بازگردانده می شود.

لازم به ذکر است، روسیه بارها تاریخ تکمیل نیروگاه را به بهانه مسائل مالی به تعویق انداخته است، اما ایران هرگونه تاخیر در پرداختهای قرارداد را رد کرده است. بنا بر گفته مقامهای شرکت روسی سازنده نیروگاه، عملیات راه اندازی در سال 2008 تکمیل خواهد شد. سوخت اتمی نیروگاه باید شش ماه قبل از شروع به کار آن به ایران تحویل داده شود.