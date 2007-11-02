ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت امیدیه صدرنشین باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز و در ادامه هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر واترپلو سه دیدار از گروه اول این رقابتها در شهرهای تهران ، زنجان و شیراز برگزار شد که این نتایج بدست آمد :



* ایران توسعه کرج 6 – نفت امیدیه 3

در تهران و استخر مجموعه ورزشی آزادی تیم ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت امیدیه، 7 امتیازی شد و به صدرنشینی خود در گروه اول تداوم بخشید.



* دانشگاه آزاد ابهر18 - شهدای ذغال سنگ کرمان 8

در زنجان و استخر شهید باکری مجموعه ورزشی امام علی(ع)، تیم دانشگاه آزاد ابهر با کسب پیروزی پرگل 18 بر8 مقابل شهدای ذغال سنگ کرمان، 5 امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول گروه اول قرارگرفت.



* تربیت بدنی فارس 17 – دانشگاه آزاد تهران 10

در شیراز و استخرانقلاب این شهر، تیم تربیت بدنی فارس با برتری 17 بر 10 مقابل دانشگاه آزاد تهران به نخستین پیروزی خود در این رقابتها دست یافت و در جایگاه سوم گروه اول قرار گرفت.



در گروه B این رقابتها نیز که روز گذشته با انجام سه دیدار پیگیری شد، تیم های مناطق نفت خیز جنوب (گچساران)، هیئت شنای گیلان و شهرداری تبریز درمکان های اول تا سوم این گروه قرار دارند.

هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور با شرکت 11 تیم در دو گروه دنبال می شود.