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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۲۰

/ لیگ برتر واترپلو/

ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت امیدیه صدرنشین باقی ماند

ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت امیدیه صدرنشین باقی ماند

هفته چهارم از لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور با برتری تیم های ایران توسعه کرج، دانشگاه آزاد ابهر و تربیت بدنی فارس در گروه A پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز و در ادامه هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر واترپلو سه دیدار از گروه اول این رقابتها در شهرهای تهران ، زنجان و شیراز برگزار شد که این نتایج بدست آمد :

* ایران توسعه کرج 6 – نفت امیدیه 3
در تهران و استخر مجموعه ورزشی آزادی تیم ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت امیدیه، 7 امتیازی شد و به صدرنشینی خود در گروه اول تداوم بخشید.

* دانشگاه آزاد ابهر18 - شهدای ذغال سنگ کرمان 8
در زنجان و استخر شهید باکری مجموعه ورزشی امام علی(ع)،  تیم دانشگاه آزاد ابهر با کسب پیروزی پرگل 18 بر8 مقابل شهدای ذغال سنگ کرمان، 5 امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول گروه اول قرارگرفت.

* تربیت بدنی فارس 17 – دانشگاه آزاد تهران 10
در شیراز و استخرانقلاب این شهر، تیم تربیت بدنی فارس با برتری 17 بر 10 مقابل دانشگاه آزاد تهران به نخستین پیروزی خود در این رقابتها دست یافت و در جایگاه سوم گروه اول قرار گرفت.

در گروه B  این رقابتها نیز که روز گذشته با انجام سه دیدار پیگیری شد، تیم های مناطق نفت خیز جنوب (گچساران)، هیئت شنای گیلان و شهرداری تبریز درمکان های اول تا سوم این گروه قرار دارند.

هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور با شرکت 11 تیم در دو گروه دنبال می شود.

کد مطلب 579573

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