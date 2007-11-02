ایران در فینال مسابقات فوتسال به دیدار تایلند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال دومین دوره بازیهای سالنی آسیا امروز تیم های تایلند و ازبکستان به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم تایلند با برتری 4 بریک مقابل حریف خود به دیدار نهایی راه یافت.

بدین ترتیب فردا ابتدا تیم های فوتسال چین و ازبکستان در دیدار رده بندی به مصاف هم خواهند رفت و پس از آن تیم های فوتسال امید ایران و تایلند در دیدار نهایی با هم روبه رو خواهند شد.

این دو تیم در دوره گذشته مسابقات سالنی آسیا در تایلند نیز به دیدار هم رفته بودند که تیم کشورمان با برتری 2 برصفر مقابل تیم میزبان به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم های فوتسال امید ایران و تیم ملی تایلند چندی پیش نیز در دو دیدار تدارکاتی با هم روبه رو شدند که تیم کشورمان در یک بازی به نتیجه تساوی رضایت داد و در بازی دیگر مقابل این تیم به برتری دست یافت.