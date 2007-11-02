محتوای برنامه های ABU ارتقا می یابد

محمد جعفر صافی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: یکی از دستاوردهایی که به دنبال بررسی آن هستیم و سالهاست که در ایران دنبال می شود اجرای برنامه های موثر و پرمحتوا است.

وی افزود: این قبیل برنامه ها در ترویج مسائل فرهنگی موثر هستند که این موضوع چند سالی است که در ایران خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان دنبال می شود.

صفایی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: AUB یک سازمان کاملا غیر دولتی به حساب می رود که در سال 1943 جهت ایجاد یک فضای مشارکتی در رادیو و تلویزیونها تاسیس شده است و دارای کمیته های مختلفی از جمله کمیته های فنی،ورزشی و ... است.

مدیر کل امور بین الملل صدا و سیما یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای برگزاری چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا آقیانوسیه را در ایران را در حضور بیش از 250 نفر از اصحاب رسانه از کشورهای مختلف دانست که از نزدیک با فضای ایران آشنا می شوند.

صفایی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص میزبانی ایران در این دوره از اجلاس خاطر نشان کرد: پس از بررسی های به عمل آمده از تجهیزات رادیو و تلویزیونی ایران سرانجام با وجود مخالفت برخی از کشورها از جمله فرانسه موافقت شد تا ایران به عنوان میزبان چهل و چهارمین دوره از اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا آقیانوسیه باشد.