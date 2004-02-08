جامعه بين الملل براي حل بحران خاورميانه تلاش نمايد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان شركت كننده از فلسطين و رژيم صهيونيستي در اين كنفرانس اعلام كردند كه خواستار پايان دادن به بحران خاورميانه هستند .
" ملك عبدالله " پادشاه اردن نيز در اين كنفرانس جامعه بين المللي را براي پايان دادن به مناقشات خاورميانه به كمك فراخواند . وي خاطرنشان كرد بدون كمك جامعه بين الملل و به خصوص آمريكا نمي توان اميدي به بهبود اوضاع در اين منطقه داشت.
پادشاه اردن در ادامه تصريح كرد : مبارزه با تروريسم بين الملل نيز يكي ديگر از مباحثي است كه بايد به آن پرداخته شد و راه حلي براي آن يافت.
گفتني است در روز اول برگزاري اين كنفرانس " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان خواستارحل بحرانهاي بين المللي شد و خاطر نشان كرد بايد تمام كشورها تلاش خود را در اين زمينه مبذول دارند.
درنشست امروز كنفرانس سياست امنيتي همچنين به مسئله درگيري ميان هند و پاكستان نيز پرداخته خواهد شد .
پادشاه اردن در دومين روز از كنفرانس سياست امنيتي كه در مونيخ آلمان و با حضور نمايندگان شمار زيادي از كشورها در جريان است خواهان تسريع در روند برقراري صلح درخاورميانه شد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان شركت كننده از فلسطين و رژيم صهيونيستي در اين كنفرانس اعلام كردند كه خواستار پايان دادن به بحران خاورميانه هستند .
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