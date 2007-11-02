هدف غرب جلوگیری از دستیابی کشورهای اسلامی به فناوری هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی علامه محمد حسین فضل الله، این عالم برجسته اسلامی در خطبه های نماز جمعه امروز بیروت در منطقه حاره حریک گفت : آمریکا،اروپا و اسرائیل با این بهانه که غنی سازی اورانیوم از سوی ایران، خطر برنامه ریزی این کشور برای ساخت سلاح هسته ای را به دنبال دارد، با این مسئله مخالفت می کنند که این موضوع سبب بروز جنجال در سطح بین المللی شده است.



وی افزود: این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که هیچ دلیل ومدرکی که نشان دهد هدف ایران ساخت چنین سلاح هایی است، وجود ندارد.



علامه فضل الله به سفر مقامهای رژیم صهیونیستی به روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی با هدف جوسازی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تحریک مقامهای این کشورها علیه کشورمان گفت : نکته شگفت انگیز این است که دشمن صهیونیست که دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای است که تمام منطقه و کشورهای اسلامی و عربی را تهدید می کند،اقدام به اعزام نمایندگان خود به روسیه، چین واروپا برای تحریک مقامهای آنها به تحمیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران است و این رژیم چنان رفتارمی کند که گویی دولت صلح طلب است.



وی خاطر نشان کرد : ایران تلاش کرده است با این تحرکات(خصمانه) مقابله کند و وزیرامور خارجه این کشور گفته است دو گزینه در برابر واشگتن وجود دارد که اولین مورد آن، تفاهم است و دومین مورد، رویارویی است که ایران و جامعه بین المللی، گزینه اول را ترجیح می دهند و تحریمهای اخیر آمریکا هیچ یک از مشکلات این کشور را حل نخواهد کرد، بلکه سبب انزوای بیشتر آمریکا خواهد شد.