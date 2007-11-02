  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۳۹

تیم واتوپلوی دانشگاه آزاد ابهر برابر ذغال سنگ کرمان به برتری رسید

زنجان - خبرگرزاری مهر: تیم واتوپلوی دانشگاه آزاد ابهر در سومین بازی خود در رقابتهای لیگ برتر واترپلو توانست به برتری 18بر 8دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این دیدار که از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر واترپلو در استخر ورزشی سپاه منطقه زنجان برگزار شد شاگردان اکبر عربدوست توانستند با انجام یک بازی محکم وحساب شده تیم ذغال سنگ کرمان به مربیگری رضا تاج امیر را با شکست بدرقه نماید.

این بازی که قرار بود ساعت 15 برگزار شود به دلیل عدم حضور به موقع تیم ذغال سنگ کرمان با یک و نیم ساعت تاخیر برگزار شد.

تیم دانشگاه آزاد ابهر در دوبازی گذشته خود یک تساوی هشت بر هشت مقابل ایران توسعه کرج و یک پیروزی 14بر دو مقابل دانشگاه آزاد تهران را در کارنامه این فصل رقابتها دارد.

کد مطلب 579581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار