پرسپولیس از سد مس کرمان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:35 امروز در ورزشگاه آزادی مقابل نزدیک به 65 هزار تماشاگر به مصاف مس کرمان رفت و توانست با برتری یک برصفر مقابل این تیم کماکان صدرنشین لیگ برتر باقی بماند.

تنها گل تیم فوتبال پرسپولیس را فراز فاطمی در دقیقه 71 روی پاس حسین بادامکی وارد دروازه مس کرمان کرد.

با این پیروزی جمع امتیازات تیم فوتبال پرسپولیس به عدد 28 رسید تا کماکان این تیم صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر باشد.

قضاوت بازی پرسپولیس - مس کرمان برعهده رحیم رحیمی مقدم بود. وی در این بازی به بهادر عبدی و کریم باقری از تیم پرسپولیس و حمید رضا رجبی و علی مولایی از تیم مس کرمان کارت زرد نشان داد.