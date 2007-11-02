شکست مقابل این پرسپولیس ناراحت کننده نیست / موقعیت های زیادی را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که پس از شکست یک برصفر عصر امروز تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: پرسپولیس برای رسیدن به این پیروزی تماشاگران پرشوری دارد که 90 دقیقه از این تیم حمایت کردند. آنها کادر فنی و مدیریت خوبی نیز دارند و توانستند با استفاده از بازیکنان بسیار خوبی که در اختیار دارند به پیروزی برسند.

سرمربی مس کرمان ادامه داد: تا به حال ندیده بودم تماشاگران پرسپولیس اینقدر این از این تیم حمایت کنند و به تشویق بازیکنانشان بپردازند. در این بازی آنها سهم زیادی در پیروزی تیمشان داشتند.

کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا پرسپولیس را شایسته کسب عنوان قهرمانی می دانید گفت: حتما این تیم شایستگی قهرمانی را دارد که در صدر جدول جای گرفته است. آنها همه ابراز لازم برای رسیدن به این عنوان را دارند.

کاظمی با تقدیر از عملکرد بازیکنانش در این دیدار خاطر نشان کرد: بازیکنان ما در این بازی زحمات زیادی را متحمل شدند و فوتبال قابل قبولی را هم به نمایش گذاشتند اما نتوانستند از موقعیت های زیادی که داشتیم به بدرستی استفاده کنیم.

وی در مورد موقعیت هایی که بازیکنان این تیم و خصوصا علی مولایی از دست دادند گفت: اصلا از این موضوع ناراحت نیستم و از همه آنها تشکر می کنم.

کاظمی در پایان تاکید کرد: ما قصد داشتیم در این بازی فوتبال زیبایی را به نمایش بگذاریم که خوشخبختانه به این مهم دست یافتیم اما به خاطر اتفاقات فوتبال نتوانستیم پیروز باشیم.