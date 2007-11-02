تیم ملی فوتبال ایران مغلوب پرتغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که عصر امروز در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که در وقت معمول بازی مقابل حریف پرقدرت خود به نتیجه تساوی 3 بر3 دست یافته بود در ضربات پنالتی با یک گل مغلوب شد و در مجموع با نتیجه 4 بر3 بازی را به پرتغال واگذار کرد.

تیم کشورمان با ترکیب حامد قربان پور، حسن عبدالهی، فاروق درا، علی نادری و محمد احمدزاده برابر پرتغال صف آرایی کرد. برای ایران در این بازی فاروق درا، محمد احمدزاده و مسلم مسیگر گلزنی کردند.

تیم کشورمان دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2007 برزیل را روز یکشنبه هفته پیش رو مقابل آمریکا برگزار می کند.