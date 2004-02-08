مردم با توجه به اختلافات اخير پرشورترازگذشته درانتخابات شركت مي كنند

دكترمريم يوسفي درگفتگوبا خبرنگار سياسي مهر كارايي مجلس هفتم را متفاوت ازشش مجلس گذشته پيش بيني كرد وافزود: مجلس هفتم بايد تجربه شش دوره قبل راتوشه خود كند كه مسلمادراين صورت كارايي بهتري خواهد داشت.

وي اظهارداشت: مردم درانتخابات دوره هفتم آگاهانه تروباشعورسياسي مضاعف نسبت به دوره هاي قبلي شركت مي كنند. اين مدرس دانشگاه درخصوص عملكرد مجلس ششم نيز گفت : مجلس ششم عملا كاري براي ملت انجام نداد وصحن مقدس مجلس تبديل به كارزار حل اختلافات سياسي احزاب شده بود . وي درادامه درباره خصوصيات نماينده اصلح گفت: نمايندگان بايد ازهم وغم مردم مطلع بوده وتاآخر دوره فعاليت خود درجهت خدمت به مردم فعاليت كنند وبه فكر استفاده ازمنابع ملت به نفع خود نباشند. دكتريوسفي افزود: اگر چه تبليغات دردورهاي قبل براي مردم تاثير گذاربوده است اما پيش بيني مي شود دراين دوره مردم باتوجه به عملكرد نامزدهاي انتخاباتي درجايگاه وسمتهاي قبيلي شان راي دهند.