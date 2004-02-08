دكترمريم يوسفي درگفتگوبا خبرنگار سياسي مهر كارايي مجلس هفتم را متفاوت ازشش مجلس گذشته پيش بيني كرد وافزود: مجلس هفتم بايد تجربه شش دوره قبل راتوشه خود كند كه مسلمادراين صورت كارايي بهتري خواهد داشت.
وي اظهارداشت: مردم درانتخابات دوره هفتم آگاهانه تروباشعورسياسي مضاعف نسبت به دوره هاي قبلي شركت مي كنند. اين مدرس دانشگاه درخصوص عملكرد مجلس ششم نيز گفت : مجلس ششم عملا كاري براي ملت انجام نداد وصحن مقدس مجلس تبديل به كارزار حل اختلافات سياسي احزاب شده بود . وي درادامه درباره خصوصيات نماينده اصلح گفت: نمايندگان بايد ازهم وغم مردم مطلع بوده وتاآخر دوره فعاليت خود درجهت خدمت به مردم فعاليت كنند وبه فكر استفاده ازمنابع ملت به نفع خود نباشند. دكتريوسفي افزود: اگر چه تبليغات دردورهاي قبل براي مردم تاثير گذاربوده است اما پيش بيني مي شود دراين دوره مردم باتوجه به عملكرد نامزدهاي انتخاباتي درجايگاه وسمتهاي قبيلي شان راي دهند.
يك جامعه شناس
مردم با توجه به اختلافات اخير پرشورترازگذشته درانتخابات شركت مي كنند
يك جامعه شناس گفت: اختلافات احزاب وگروهاي سياسي سبب شركت گسترده و آگاهانه تر مردم درانتخابات هفتم مي شود.
دكترمريم يوسفي درگفتگوبا خبرنگار سياسي مهر كارايي مجلس هفتم را متفاوت ازشش مجلس گذشته پيش بيني كرد وافزود: مجلس هفتم بايد تجربه شش دوره قبل راتوشه خود كند كه مسلمادراين صورت كارايي بهتري خواهد داشت.
نظر شما