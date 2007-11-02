  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۲۶

مدیرعامل باشگاه مس کرمان:

نباید می باختیم / نیازی به تغییر و تحول در کادر فنی نیست

نباید می باختیم / نیازی به تغییر و تحول در کادر فنی نیست

حمیدرضا نیک نفس گفت: تیم ما نباید بازی را به پرسپولیس واگذار می کرد و کمترین استحقاق ما در این بازی کسب نتیجه تساوی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه مس کرمان پس از شکست یک برصفر تیمش مقابل پرسپولیس تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی افزود: تیم ما توانست بازی خوبی را مقابل پرسپولیس به نمایش بگذارد و اگر شانس های گلزنی مان به ثمر می نشست قطعا در پایان بازی نتیجه ای غیر از برتری یک برصفر تیم میزبان رقم می خورد.

وی با اشاره به شانس های گلزنی که علی مولایی با بی دقتی از دست داد، افزود: به هیچ عنوان مسحتق شکست نبودیم. حداقل باید بازی مساوی تمام می شد. تیم مس در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس شانس های گل بیشتری نسبت به این تیم داشت و نباید به همین راحتی بازی را واگذار می کرد.

نیک نفس درپاسخ به این پرسش که "آیا امکان دارد در ترکیب کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان تغییراتی اعمال کنید؟"، گفت: تیم ما در دیدارهای اخیر نمایش خوبی را از خود برجای گذاشته و مدیریت باشگاه برای اعمال تغییرات درکادر فنی تصمیمی ندارد.

کد مطلب 579607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها