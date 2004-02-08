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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۲۴

از سوي سازمان فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو:

طرح بازديد و سرويس قبل از سفر از 25 بهمن ماه جاري اجرا مي شود

طرح بازديد و سرويس قبل از سفر محصولات ايران خودرو توسط سازمان فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو از 25 بهمن 9 اسفند ماه به مدت 15 روز در سراسر كشور اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين طرح با مشاركت 169 نمايندگي مجاز و63 عامليت مجاز تخصصي تون آپ ايران خودرودر سراسر  كشور اجرا خواهد شد.
اين طرح در ادامه طرح تكريم از مشتريان ايران خودرو در سال نهضت خدمات رساني به اجرا در مي آيد و تلاش شده است با استفاده از تجارب اجراي طرح در سال هاي گذشته براي رفاه حال دارندگان محصولات ايران خودرو به بهترين نحو ممكن انجام شود.
در اين طرح، تنظيم موتور كامل خودروهاي مجهز به سيستم انژكتوري و كاربراتوري و بازديد چرخ خودرو از نظر لنت با 50 درصد تخفيف و بازديد از 30 قسمت خودرو بصورت رايگان صورت خواهد گرفت.

 

کد مطلب 57962

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