پرسپولیس صدرنشین ماند / استقلال به رده یازدهم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس با شکست مس کرمان کماکان صدرنشین لیگ برتر باقی ماند و هنوز هم سپاهان را در یک قدمی خود می بیند. سپاهانی که با شکست یک برصفر شیرین فراز کرمانشاه با 22 امتیاز تیم دوم جدول رده بندی است.



در جدول رده بندی لیگ برتر آنچه نسبت به هفته گذشته محسوس است، صعود 5 پله ای راه آهن به رده هفتم و ابومسلم به رده سیزدهم جدول رده بندی است. استقلال تهران نیز با سقوطی چند پله ای به رده یازدهم جدول رده بندی رفت.

* در پایان دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر جدول رده بندی لیگ برتر به شکل زیر درآمد: