دو صحرا نوردي جانبازان و معلولين و نابينايان گراميداشت ربع قرن پيروزي انقلاب اسلامي

به گزارش خبرنگار "مهر" ، در رده نابينايان و كلاس B1 به ترتيب امرالله اسفرضي از اصفهان، مصطفي نصيري از خوزستان و محمد كشتكار از فارس اول تا سوم شدند. در كلاس B3 و B2 جلال يوسف گرجي از همدان ، علي الهي از اصفهان و عزيز حميدي از خوزستان اول تا سوم شدند. درنتيجه تيمي نيز تيم اصفهان به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي فارس و خوزستان دوم و سوم شدند . در گروه CP نيز جانبازان و معلولين به ترتيب اسدالله قرباني از اصفهان ، محمد توسلي كريمي از تهران و مرتضي حيدري از تهران اول تا سوم شدند. در گروه قطع عضو نيز آقايان بهمن انصاري از مركزي ، حيدر جوادي از همدان و محسن برزگر از تهران به ترتيب اول تا سوم شدند. در نتيجه تيمي نيز تهران با كسب 18 امتياز مقام اول را بدست آورد.

در پايان اين مسابقات مراسم اختتاميه با حضور جمعي از مسوولين استان از جمله معاون سياسي استانداري مديركل سياسي استاندار ، فرماندهي نيروهاي انتظامي و مديركل تربيت بدني استان در اين مراسم حضور داشتند.