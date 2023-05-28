مخاطب جمله «خرمشهرها در پیش است» مسئولان هستند

محمد کریمی در حاشیه یادواره شهدای کارگری و اصناف این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مخاطب جمله رهبر انقلاب که می‌فرمایند «خرمشهرها در پیش است»، در مرحله نخست ما مسئولان هستیم, هرکجا که مسئولان در صحنه حضور داشتند، مردم به عنوان پشتیبان حاضر شدند.

وی ادامه داد: امیدواریم به لطف خدا خرمشهرها را در سطح شهرستان و در سطح ملی آزاد کنیم و گره مشکلاتی نظیر موضوع مسکن، اشتغال، اقتصاد و دیگر موضوعاتی که پس از چند سال هنوز باز نشده را بگشاییم..

فرماندار شهرستان نائین با اشاره به حضور جمعیت قابل توجه مردم شهرستان نائین در این یادواره، گفت: کنگره شهدای شهرستان نائین دارای کمیته‌های متفاوت است که کمیته اصناف و کارگری با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌ای ترکیبی پرداختند.

وی ادامه داد: در این برنامه ترکیبی، عملیات بیت المقدس با استفاده از هنر به نمایش گذاشته شد و گروه نمایش از اصفهان توانست گوشه‌ای از فضای دوران دفاع مقدس را به آحاد مردم شهرستان نائین از کوچک تا بزرگ و یادگاران دفاع مقدس به بواسطه تئاتر صحنه‌ای نمایش دهد.

کریمی با بیان اینکه فعالیت کمیته اصناف و کارگری شهرستان در برگزاری یادواره شهدای این حوزه خلاصه نمی‌شود، گفت: این کمیته مطابق برنامه‌های صورت گرفته از هفته دولت و دهه فجر تا به امروز مشغول فعالیت است و افتتاحیه‌های گوناگون در کارخانجات از دیگر موارد مطرح شده است و تلاش می‌کنیم از همین هفته نسبت به برگزاری یادواره شهدای کارگری و اصناف در سال آینده برنامه‌ریزی کنیم.