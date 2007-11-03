به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد محدثی عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی تایباد در جمع خبرنگاران افزود: اگر خواسته باشیم نتیجه مطلوبی از شورای فرهنگ عمومی بگیریم باید فراگیری علوم دینی و علوی ائمه را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

علی اکبر رمضانی فرماندار شهرستان تایباد هم در این جلسه گفت: شورای فرهنگ عمومی از عالی ترین برنامه ها در مباحث فرهنگی در شهرستان می باشد.

وی افزود: طرح تکریم خادمین نماز و مسجد باید در اولویت های برنامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرار گیرد.

رمضانی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و مطالعه کافی در شورای فرهنگ عمومی می توانیم نا هنجاریهای نا چیزی که در شهرستان و جود دارد از بین ببریم.

مجتبی شاکری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد و دبیر شورای فرهنگ عمومی تایباد نیز هدف شورای فرهنگ عمومی را ارتقا فرهنگ در شهرستان عنوان کرد.

وی گفت: ایجاد نشاط، جلب مشارکتهای عمومی، گسترش و معرفت عمومی، تکریم برترین ها از برنامه های شورای فرهنگ عمومی است.