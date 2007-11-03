جلسه رفع مظلومیت ازفرهنگ نتیجه مطلوب نداشت/کمبود بودجه بحث انحرافی است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته گذشته 2 جلسه در این ارتباط با مظلومیت فرهنگ داشتیم، گفت: یکی از جلسه ها در کمیسیون و دیگری با حضور مسئولان فرهنگی از نهادهای مختلف، وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه هنری و دیگر سازمانها و نهادها در کمیته ارشاد و تبلیغات برگزار شد.

محمد تقی رهبر یادآور شد: طرح موضوع "رفع مظومیت از فرهنگ" از سوی مقام معظم رهبری بود که به تازگی در دیدار با دانشجویان و مسئولان تأکید کردند دانشگاهها فرهنگ اسلامی را توسعه دهند و اینکه فرهنگ در جامعه مظلوم است .

وی با بیان اینکه در این نشستها متأسفانه مسئولان از بودجه های کم گلایه و عنوان می کنند که اگر بیشتر بود، می توانستند کارهای بیشتری انجام دهند، تصریح کرد: من معتقدم بحث کمبود بودجه یک بحث انحرافی است چرا که ما جمع نشده ایم درباره کمی بودجه صحبت کنیم، مسئولان گرد هم آمده اند تا موانع موجود در مسیر فرهنگ را مطرح کنند که متأسفانه در جلسه سه شنبه تنها بحث بودجه مطرح شد .

حجت الاسلام محمد تقی رهبر با اشاره به اینکه به نظر من اگر برنامه ، طرح و هدف و از همه بالاتر دلسوزی داشته باشیم، فرهنگ غریب نمی شود، یادآور شد: اصلا منظور از فرهنگ، فرهنگ اسلام است، فرهنگ انقلاب است و یا فرهنگی که حرکتهای ما بدون آن ارزش ندارد. بحث اینجاست که در دانشگاهها، نهادها و سازمانهای مختلف با این همه بودجه ای که دارند چه می کنند؟، این همه بودجه چه می شود؟ اگر چه جاهایی هم بوده که بودجه نقش مهمی داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این جلسه 2 ساعت طول کشید حرفهایی هم زده شد، اما به تصمیم گیری به معنای کلی نرسیدیم . امر فرهنگی که با 1 یا 2 جلسه درست نمی شود. قرار شد برای بودجه طرحی به ریاست جمهوری برسد. اما بازهم تأکید بر این است که طرح بودجه انحراف است که اگر ایمان، تعهد، تلاش، مدیریت و دلسوزی باشد، کمبود بودجه نداریم .

وی گفت: به نظر من باید جلسات دیگری هم برگزار شود و با هر گروه فرهنگی جدا برنامه داشته باشیم و برنامه های آنها بررسی کنیم. اینکه چقدر کار کرده اند، ایرادها و اشکالات چه بوده است؟ باید بررسی شود. از این رو قرار است پیشنهاد کنم با هر گروه خاص فرهنگی چون آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها در فضای محدودتر تشکیل جلسه دهیم که بهتر و مطلوبتر خواهد بود.