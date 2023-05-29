مشترکان تا سقف ۲۰ برابر کاهش مصرف برق پاداش می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پاداش همکاری مشترکان در کاهش مصرف برق نسبت به سال پیش افزایش چشمگیری داشته است، سال پیش مشترکان پنج برابر میزان کاهش خود پاداش دریافت می‌کردند و این پاداش امسال به ۲۰ برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان افزود: سال گذشته مشترکانی که زیر الگوی مصرف برق استفاده می‌کردند، پاداش پنج برابری دریافت کردند ولی امسال همه مشترکان چه بالای الگو مصرف داشته باشند چه پایین‌تر از الگو به ازای هر کیلووات ساعت و به صورت پلکانی تا ۲۰ برابر پاداش دریافت می‌کنند.

وی گفت: مشترکان با بکارگیری چند راهکار ساده مانند سرویس کولرها پیش از فصل گرم، استفاده از سایبان بر روی کولرها، تنظیم دمای کولر گازی بر روی ۲۴ درجه، کاهش روشنایی غیرضروری و استفاده از نور طبیعی به راحتی مصرف برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و علاوه بر حفظ منابع طبیعی کشور و کاهش هزینه برق مصرفی، پاداش هم دریافت کنند.

موسوی اضافه کرد: مشترکان می‌توانند با نصب اپلیکیشن موبایلی برق من از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اطلاع از میزان مصرف برق خود در دوره‌های پیشین، نحوه برخورداری از پاداش و همچنین راهکارهای کاهش مصرف برق را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان ادامه داد: راحت‌ترین راه برای اطلاع مشترکان خانگی از مصرف خود استفاده از نرم افزار خدمات غیرحضوری برق من است.

وی گفت: این نرم افزار از سایت شرکت برق و سامانه بازار قابل دانلود و نصب است.