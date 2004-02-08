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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۴

مركز آموزشهاي هوايي قشم راه اندازي شد

رييس آموزشگاههاي خلباني گفت: به منظور اشاعه فرهنگ هوانوردي در بين جوانان اين آموزشگاه زير نظر مركز آموزش فنون وخدمات و هوايي سازمان هواپيمايي كشوري و معاونت سياحتي منطقه آزاد قشم فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد رضا محسنيان افزود: درحال حاضر پرواز با هواپيماهاي گلايدر با موتور و بدون موتور به علاقمندان درجزيره قشم آموزش داده مي شود كه دانشجويان در پايان دوره وموفقيت درامتحان گواهينامه استاندارد پرواز بين المللي  GPL ، PPL  دريافت مي كنند.
وي مراحل آموزش پرواز با گلايدر بدون موتور را شامل سه مرحله مقدماتي ، متوسطه و پيشرفته عنوان كرد و گفت: در اين سه مرحله هر دانشجو در مجموع با گذراندن 80 ساعت آموزش تئوري و بيش از 900 سورتي پرواز موفق به دريافت گواهينامه بين المللي استاندارد پرواز GPL خواهد شد.
محسنيان افزود: دانشجويان رشته پرواز با گلايدر با موتور نيز در دو مرحله پس از 230 ساعت آموزش تنوري  و 20 و 25 سورتي دوره مقدماتي تك پرواز و ادامه آن تا 60 ساعت پرواز گواهينامه شخصي PPL  اين نوع هواپيماي دريافت مي كنند.
رييس آموزشگاه هاي خلباني درمركز فنون خدمات هوايي قشم همچنين از طرح تبادل دانشجو بين اين مركز و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و راه اندازي هواپيمايي فوق سبك كايت ، پاراگلايدر و بالن در برنامه هاي آموزش اين آموزشگاه در آينده خبر داد.
وي گفت: مركز آموزش فنون و خدمات هوايي سازمان هوايپمايي كشوري تاكنون علاوه بر منطقه آزاد قشم، در شهرهاي تهران، شيراز ، مشهد و تبريز و كيش بيس هاي فعالي را براي جذب علاقمندان به رشته هوانوردي ايجاد كرده است.

 

 

کد مطلب 57970

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