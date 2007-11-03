به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم ابتدا قرار بود به زبان انگلیسی ساخته شود، اما با توجه به بازیگران انتخاب شده، کیارستمی فیلم جدید خود را به زبان فرانسوی کارگردانی میکند. این اولین فیلم اوست که خارج از ایران و در جزیره توسکانی ایتالیا ساخته میشود.
فیلمبرداری "رونوشت برابر اصل" که کمپانی MK2 آن را تهیه میکند، از روز پنجم مارس 2008 (15 اسفند 1386) آغاز میشود. به گزارش ورایتی، فیلمنامه را خود کیارستمی نوشته و داستان آن درباره صاحب یک گالری هنری (بینوش) است که در نشستی هنری برخوردی کوتاه با یک نویسنده میانسال دارد. داستان فیلم بین فلورانس و توسکانی در ایتالیا روی میدهد.
ماه مه گذشته در مراسم رسمی بزرگداشت شصتمین جشنواره فیلم کن، فیلمی بلند متشکل از آثار چند دقیقهای 35 فیلمساز بزرگ دنیا از جمله عباس کیارستمی نمایش داده شد. او اخیرا با حضور در جشنواره فیلم ونیز یک جایزه شیرطلایی افتخاری به برناردو برتولوچی، فیلمساز ایتالیایی اعطاء کرد.
بینوش سال 1997 برای فیلم "بیمار انگلیسی" اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرد. او سال 2000 نیز برای فیلم "شکلات" نامزد اسکار بهترین بازیگر زن بود. بینوش هشت بار نامزد دریافت جوایز سزار بوده که یکبار در 1994 برای فیلم "آبی" کریستف کیشلوفسکی برنده این جایزه شد.
"عشاق پون نوف"، "خسارت"، "بیوه سن ـ پی یر" و "پنهان" از جمله فیلمهای مطرح این بازیگر مطرح است. فیلم جدید او "دن در زندگی واقعی" روی پرده سینماهای آمریکاست که بینوش در آن با استیو کارل همبازی است.
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