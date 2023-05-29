بارش باران زنجان را فرا می گیرد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی فعالیت خود را با بارشهای رگباری آغاز خواهد کرد.
وی بیان داشت: بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه میشود در بلندیها تردد نکنند.
مدیر کل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وزش باد شدید در استان خبر داد و تاکید کرد: به شهروندان توصیه میشود در کنارساختمان نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا از کاهش دمای هوای استان از اواخر هفته خبر داد و تاکید کرد: هوای استان خنکمی شود.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنکتر شده است.
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