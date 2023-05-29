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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

مدیرکل هواشناسی استان زنجان :

بارش باران زنجان را فرا می گیرد

بارش باران زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش باران از فردا نقاط مختلف استان را فرا می گیرد.

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی فعالیت خود را با بارش‌های رگباری آغاز خواهد کرد.

وی بیان داشت: بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وزش باد شدید در استان خبر داد و تاکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در کنارساختمان نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش دمای هوای استان از اواخر هفته خبر داد و تاکید کرد: هوای استان خنک‌می شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.

کد مطلب 5797178

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