به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، دادگاه ویرجینیای آمریکا در جریان رسیدگی به پرونده جاسوسی دو کارمند وزارت امور خارجه این کشور که عضو لابی "کمیته امور عمومی اسرائیل-آمریکا" (ایپک) هستند؛ بیش از 15 نفر از مقامهای بلند پایه آمریکایی را برای دادن توضیح به دادگاه احضار کرد.

به گزارش هاآرتص، این دو کارمند وزارت امورخارجه آمریکا متهم به انتقال اسناد طبقه بندی شده این کشور به رژیم صهیونیستی هستند.

بر همین اساس، در میان مقامهایی که برای آنها احضاریه دادگاه صادر شده؛ نام "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه و "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی آمریکا دیده می شود.

بر اساس این گزارش، علاوه بر رایس و هادلی، 16 نفر دیگر از کارمندان فعلی و سابق وزارت امورخارجه آمریکا نیز برای دادن توضیح درباره انتقال اسناد طبقه بندی شده آمریکا به رژیم اسرائیل به دادگاه احضار شده اند.

لازم به ذکر است، ایپک، یک لابی پرقدرت صهیونیست در آمریکا است که تعداد زیادی از مقامهای بلندپایه آمریکایی در آن حضور دارند و از همین رو این لابی صهیونیست، نقش بسیار پررنگی در تصمیم گیری های آمریکا در برابر مسلمانان دارد.