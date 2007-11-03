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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

مراکز مایه کوبی خصوصی در مبارزه با بروسلوز همکاری می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی از مشارکت مراکزمایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی در عملیات مبارزه با بروسلوز، برای اولین بار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکترسیدمحسن دستور ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: دراجرای بخشنامه اخیر سازمان دامپزشکی کشور و جهت اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عملیات اجرایی توسعه پوشش واکسیناسیون دام های جوان و بالغ روستایی وعشایری استان علیه بروسلوز دامی از طریق خرید خدمات بخش غیردولتی، توسط مراکز مایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی آغاز شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: حفظ دستاوردهایی نظیر کاهش میزان خسارت ناشی از شیوع بیماری درجمعیت دام و به دنبال آن کاهش میزان بروز بیماری درجوامع انسانی و بهبود وضعیت بهداشتی و اقتصادی کشور که از نتایج عملکرد بخش عملکرد بخش دولتی طی دهه های قبل می باشد از اهداف مهم این برنامه است.

سیدمحسن دستور تصریح کرد: لازم است در اجرای عملیات به روش جدید، کلیه مراکز مایه کوبی استان ضمن احساس مسئولیت درجهت اجرای دقیق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ارسالی اقدام نمایند وشبکه های دامپزشکی شهرستان ها نیز موظف به مدیریت مناسب وهمه جانبه جهت اجرای هرچه بهتر عملیات هستند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای عملیات مایه کوبی بروسلوز توسط مراکز مایه کوبی بخش خصوصی رایگان بوده و کلیه هزینه های آن براساس تعرفه های مصوب، توسط سازمان دامپزشکی کشور به مراکز مایه کوبی وپرسنل آنها پرداخت می شود.

بروسلوز یک بیماری مشترک و قابل انتقال بین انسان وحیوان است. 

کد مطلب 579742

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