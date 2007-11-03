مراکز مایه کوبی خصوصی در مبارزه با بروسلوز همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکترسیدمحسن دستور ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: دراجرای بخشنامه اخیر سازمان دامپزشکی کشور و جهت اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عملیات اجرایی توسعه پوشش واکسیناسیون دام های جوان و بالغ روستایی وعشایری استان علیه بروسلوز دامی از طریق خرید خدمات بخش غیردولتی، توسط مراکز مایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی آغاز شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: حفظ دستاوردهایی نظیر کاهش میزان خسارت ناشی از شیوع بیماری درجمعیت دام و به دنبال آن کاهش میزان بروز بیماری درجوامع انسانی و بهبود وضعیت بهداشتی و اقتصادی کشور که از نتایج عملکرد بخش عملکرد بخش دولتی طی دهه های قبل می باشد از اهداف مهم این برنامه است.

سیدمحسن دستور تصریح کرد: لازم است در اجرای عملیات به روش جدید، کلیه مراکز مایه کوبی استان ضمن احساس مسئولیت درجهت اجرای دقیق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ارسالی اقدام نمایند وشبکه های دامپزشکی شهرستان ها نیز موظف به مدیریت مناسب وهمه جانبه جهت اجرای هرچه بهتر عملیات هستند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای عملیات مایه کوبی بروسلوز توسط مراکز مایه کوبی بخش خصوصی رایگان بوده و کلیه هزینه های آن براساس تعرفه های مصوب، توسط سازمان دامپزشکی کشور به مراکز مایه کوبی وپرسنل آنها پرداخت می شود.

بروسلوز یک بیماری مشترک و قابل انتقال بین انسان وحیوان است.