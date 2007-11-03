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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۵۱

بزرگترین پل زیر خاکی کشور 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: بزرگترین پل زیر خاکی کشور به طول 220 متر در کهگیلویه و بویراحمد، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر اجرایی این پل، در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: این پل با ارتفاع دهانه هشت متر و ارتفاع خاک ریزی بیش از 50 متر با اعتباری بالغ بر30 میلیارد ریال در حال احداث است و تکمیل این پل و کار خاکریز آن تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

به گفته مهندس کرامت عظمیی فر، این پل در قطعه سوم جاده در دست اجرای یاسوج به سپیدان واقع شده است و برای تکمیل آن 9 هزار متر مکعب بتون و 350 هزار متر مکعب خاکریز و 450 هزار کیلوگرم انواع میلگرد بکار می رود.

عظیمی فر اظهار داشت: جاده جدید یاسوج به سپیدان به طول 72 کیلومتر و شامل سه قطعه 31، 13 و 28 کیلومتری است که عملیات اجرایی آن از سال 81 آغاز شده است و در مجموع بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کد مطلب 579750

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