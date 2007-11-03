سرخوردگی آمریکا از عدم همراهی چین و روسیه در نشست 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نشست معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت- آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه- و آلمان دیشب در لندن برگزار شد و در پایان وزارت امورخارجه انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد شش کشور فوق منتظر گزارش "خاویر سولانا"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواخر ماه نوامبر خواهند ماند.

در این بیانیه بدون اینکه درخواست توقف غنی سازی اورانیوم از ایران مطرح شود، فقط گفته شده شش کشور توافق کردند اگر گزارشهای سولانا و البرادعی پیشرفت در همکاری ایران را در پاسخگویی درباره برنامه هسته ای اش نشان ندهد، گروه برای تهیه قطعنامه سوم تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام خواهند کرد. آنها همچنین از سولانا خواستند دور دیگری از مذاکرات را با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار کند و گزارش آن را به گروه بدهد.

با این حال، روسیه و چین رسیدن به چنین توافقی را تایید نکردند. "نیکلاس برنز"، معاون وزیر امورخارجه آمریکا پس از نشست دیشب اذعان کرد: روسیه و چین از روند حرکت سریع تصویب قطعنامه سوم در شورای امنیت جلوگیری می کنند.



وی افزود: آمریکا قویاً اعتقاد دارد نیاز به تسریع دیپلماسی برای تقویت تحریمها وجود دارد. ما راه حلی دیپلماتیک می خواهیم؛ ما نمی خواهیم از دیپلماسی صرفنظر کنیم، اما به کمک پنج عضودائم شورای امنیت برای اجرای آن به ویژه حمایت روسیه و چین نیاز داریم.

یک دیپلمات ارشد آمریکایی که در جلسه دیشب حضور داشت و خواست نامش فاش نشود، گفت : هیئتهای نمایندگی روسیه و چین بدون آمادگی برای نهایی کردن متن قطعنامه سوم به لندن آمده بودند که این به این معنا بود که نه مسکو و نه پکن حتی حاضر به پذیرش موارد اصلی مورد قبولشان در متن پیش نویس نیز نشدند.

یک دیپلمات ارشد در شورای امنیت نیزتصریح کرد این کشورها هنوز درباره تحریمهایی که در قطعنامه جدید خواهد آمد، توافق نکرده اند.

برنز در ادامه سخنانش از نبود همکاری چین درباره قطعنامه سوم ابراز ناامیدی کرد و گفت: فکر نمی کنیم چین با ما همراه شود.

"تام کیسی"، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واشنگتن گفت: به نظر می رسد روسیه و چین فوریتی را که ما و سایر اعضا برای حرکت به جلو احساس می کنیم، ندارند.

روسیه و چین موضعگیری رسمی درباره مذاکرات دیشب نکرده اند،اما هر دو پیشتر بارها با تشدید تحریمها علیه ایران مخالفت و آن را تنها موجب تشدید تنشها توصیف کرده بودند.

تحلیلگران می گویند حتی اگر شش کشور درنهایت با تصویب قطعنامه جدید توافق کنند، با توجه به سابقه اختلاف نظرهای گذشته روسیه و چین درباره مفاد تحریمها، تهیه و اجرای آن ماهها طول خواهد کشید.