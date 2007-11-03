امضای توافقنامه همکاری میان ترکیه و اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این توافقنامه در حاشیه کنفرانس همسایگان عراق در استانبول، به امضای"علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه و "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب رسید.

این توافقنامه همچنین خواستار افزایش تلاشها برای حمایت از ائتلاف تمدنها شده است؛ائتلاف تمدنها ابتکار عملی بود که در سال 2004 از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد.

هدف از این ابتکار، افزایش گفتگوها و احترام میان جهان اسلام و جهان غرب اعلام شده است که اسپانیا و ترکیه ریاست آن را بر عهده دارند.

باباجان امروز نیز با "احمد ابوالغیط" همتای مصری خود یک توافقنامه موسوم به گفتگوی استراتژیک به امضا خواهد رساند.

هدف از امضای این توافقنامه حمایت از روابط دوجانبه و همکاری در زمینه مسائل منطقه ای است.

لازم به ذکر است روابط میان ترکیه و جهان عرب طی سالهای گذشته بهبود یافته است و این امر پس از آن صورت گرفت که روابط مستحکم ترکیه با رژیم اسرائیل و نیز نظام سکولار در این کشور مورد انتقاد قرار گرفت.



این در حالی است که کنفرانس بین المللی دو روزه استانبول درباره عراق، پیش از ظهر روز جمعه 11 آبان در سطح کارشناسان و مدیران کل وزارتخانه های امور خارجه کشورهای همسایه، گروه هشت، اعضای شورای امنیت، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه با هدف بررسی راه های کمک به برقراری امنیت و ثبات در عراق و حل مشکلات این کشور آغاز به کار کرد؛ این اجلاس امروز در سطح وزیران امور خارجه دنبال می شود.