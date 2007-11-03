به گزارش خبرگزاری مهر، چندی قبل یک مرد 40 ساله رومانیایی اهل بخارست کشف کرد که استعداد ویژه ای در جذب اشیای فلزی در هر اندازه و وزنی دارد.

در حقیقت بدن این مرد می تواند هر شئی فلزی از یک قاشق تا باجه تلفن عمومی را به طرف خود جذب کند.

در این خصوص "آروئل ریلینائو" معروف به مرد مغناطیسی که در یک موسسه در بخارست کار می کند، اظهار داشت: "من تاکنون ندیده بودم که یک تلویزیون به طرفم حمله کند اما این حقیقت داشت تلویزیونی با وزن 22 کیلوگرم چند قدم به طرفم حرکت کرد."

روزنامه عامه پسند انگلیسی "سان" پس از کسب این خبر از این مرد رومانیایی دعوت کرد که برای انجام آزمایشات علمی و کشف علت این مغناطیسی شدن ناگهانی به لندن برود.

براساس گزارش سان، این مرد مغناطیسی به لندن رفت و در لابراتوار "راسل کاوبورن"، استاد مغناطیس شناسی کالج امپریال لندن مورد آزمایش قرار گرفت.

در ابتدا این دانشمند توضیح داد: "آروئل که هنوز مجرد است و با مادرش در حومه بخارست زندگی می کند، می تواند قاشق ها را به طرف خود جذب کند. در حقیقت نیروی مغناطیسی وی 100 تا هزار برابر قویتر از نیروی مغناطیسی زمین است."

اما دستگاه مغناطیس سنجی که در دست این مرد قرار داشت، نشان داد که نیروی مغناطیسی داخل بدن وی حداقل لرزش را در این دستگاه ایجاد می کند.

پروفسور کاوبورن در ادامه افزود: "به نظر من هیچ مغناطیسی در بدن آروئل وجود ندارد اما این توانایی وی می تواند از یک ماده شیمیایی که در ماهیچه ها و پوستش وجود دارد، ناشی شده باشد."

بنابراین روزنامه سان این مرد رومانیایی را به "کریستفر فرنچ"، پروفسور روانشناس دانشگاه لندن ارجاع داد.

پروفسور فرنچ این مرد را مورد آزمایش قرار داد و تائید کرد که در بدن وی مغناطیس وجود ندارد به خصوص اینکه آروئل می توانست اشیای غیرفلزی مثل تکه های چوب و پلاستیک را هم جذب کند.

پس از انجام آزمایشات مختلف، این دانشمند موفق شد "پاشنه آشیل" این مرد رومانیایی را کشف کند. درحقیقت این روانشناس روی قفسه سینه آروئل پودر تالک مالید و مشاهده کرد که اشیایی که به بدن وی چسبیده بودند جدا شدند و روی زمین افتادند.

وی در این خصوص توضیح داد: "من تائید کردم که در بدن آروئل مغناطیس وجود ندارد و توانایی های ویژه این مرد به خاطر تولید سمق زیادی است که در زیر پوستش تولید می شود. در حقیقت به جای اینکه وی را "مرد مغناطیسی بنامیم، باید به او " مرد کاغذ مگس کش" بگوییم. چراکه پوست این مرد مقدار زیادی چسب تولید می کند.

درهر حال هنوز حالت غیر طبیعی این مرد بر قوت خود باقی است و به همین علت توانسته است نام خود را درکتاب برترین های دنیا، "گینس" به ثبت برساند.