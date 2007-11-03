رهبران سنی عراق برای همراهی با آمریکا 2 میلیارد دلار درخواست کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : رهبران گروه های سنی عراق این مبلغ را برای بازسازی مناطق زندگی خود که در جریان ناآرامی های عراق تخریب شده، درخواست کرده اند.

در همین رابطه، شیخ "احمد ابوریشه" یکی از رهبران گروه های سنی استان الانبار عراق گفت : استان الانبار برای بازسازی جاده ها و راه های ارتباطی و بهسازی سایر تاسیسات زیربنایی خود، نیازمند مبلغی بالغ بر دو میلیارد دلار است.

به گفته ابوریشه، این جاده ها و راه های ارتباطی در جریان درگیری نظامیان آمریکایی با شبکه القاعده تخریب شده اند.

لازم به ذکر است، پیش از این استان الانبار به عنوان یکی از پایگاه های مهم القاعده در عراق به حساب می آمد، اما پس از آنکه آمریکا با تجهیز گروه های سنی به نبرد با نیروهای القاعده در این استان پرداخت؛ نیروهای القاعده ، الانبار را ترک کردند.

درخواست رهبران گروه های سنی استان الانبار عراق از آمریکا برای دریافت کمک مالی برای ادامه مبارزه با القاعده در حالی مطرح می شود که هفته گذشته جمعی از رهبران گروه های سنی برای دیدار با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کرده بودند.